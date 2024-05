La Sebastiani centra il bis e vede la semifinale playoff: Rimini battuta 73-69. Foto. Giovedì primo match point

RIETI - Una Real Sebastiani Rieti tutta grinta rimonta e porta a casa anche gara 2 dei quarti di finale nei Playoff di Serie A2. Rimini battuta 73-69 dopo un primo tempo sofferto, con gli amarantocelesti sotto anche di 21.

Nel secondo tempo cambia il volto della difesa reatina e salgono in cattedra Johnson e Hogue che combinano per 40 punti. Prezioso Petrovic con le sue triple e Nobile. Rieti avanti 2-0 e serie che si sposta a Rimini: giovedì i reatini avranno il primo match point per volare in semifinale.

Primo quarto

Attacchi più prolifici in avvio rispetto alle basse percentuali di gara 1: Rieti bene con Jazz Johnson e Nobile ma Rimini replica con Justin Johnson e Anumba (8-7).

Tiri aperti per Rimini (8 su 9 dal campo nella prima metà di quarto) e con Simioni che si scalda da tre: il canestro di Marks da sotto porta coach Rossi al time-out (13-19). Marks tiene aperto il parziale con 9 punti consecutivi (13-0 per Rimini). Spanghero ferma l’emorragia con il jumper. Grande dalla lunetta fissa il parziale sul 15-30.

Secondo quarto

La Sebastiani non aggiusta le sue percentuali: nella prima metà di quarto l’attacco produce solo il canestro di Jazz Johnson (1 su 6 di squadra) e Rimini ne approfitta per allungare con 4 punti di Grande (uno su dopo un fallo tecnico fischiato ad Italiano) e il semigancio di Justin Johnson (17-36). Dopo il più 21 dei romagnoli (19-40), la reazione amarantoceleste è guidata da Jazz Johnson e capitan Spanghero (28-42). La tripla di Petrovic scuote il PalaSojourner e un altro assist dell’esterno reatino per l’appoggio di Johnson permette alla Sebastiani di tornare sul meno 11 (33-44). Hogue e l’ultimo possesso di Jazz Johnson replicano alla terza tripla di giornata di Simioni: si va all’intervallo lungo sul 37-47.

Terzo quarto

Al rientro in campo è un’altra Sebastiani: una tripla di Johnson, due di Petrovic e due canestri da sotto di prepotenza di Dustin Hogue e Rieti torna in un amen sotto di uno (50-51). La difesa reatina cambia marcia e concede solo 7 punti nel quarto. In attacco Italiano in allontanamento segna il canestro della parità. Manca più volte quello del sorpasso: si va all’ultimo quarto sul 54-54.

Quarto quarto

Proteste reatine sul tecnico per flopping fischiato a Johnson che genera quattro punti di Tomassini (54-58). Rieti replica con le triple di capitan Spanghero e Vittorio Nobile. Jazz Johnson scavalla nuovamente quota 20 punti con la tripla del 63-60. Tomassini impatta con la tripla del 65-65 ma Petrovic replica immediatamente dall’angolo (68-65) a due minuti dal termine. Johnson si carica l’attacco sulle spalle e segna il jumper del 70-65 a 1’ e 16 secondi dalla fine. Fallo fischiato a Johnson su rimessa e libero per Rimini più possesso (70-66). Marks sbaglia ma un fischio lo premia forse più del dovuto con due liberi: Tomassini dopo il rimbalzo guadagna tre liberi (70-69). Hogue fa a sportellate sotto canestro e segna per il 72-69 a 42 secondi dal termine. Marks perde la maniglia e Rieti ha il possesso a 25 secondi dallo scadere. Contatti al limite per raggiungere il bonus e Johnson viene poi mandato in lunetta a 14 secondi dal termine: uno su due (73-69). Marks totalmente fuori gara perde nuovamente palla a 5 secondi dalla fine. Jazz Johnson si porta a casa il pallone: Rieti vince anche gara 2 e va sul 2-0.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Rimini 73-69

Parziali: 15-30; 22-17; 17-7; 19-15

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Nobile, Raucci, Hogue

Rimini: Tassinari, Marks, Anumba, Johnson, Simioni

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Petrovic 12, Piccin 4, Hogue 16, Ancellotti, Johnson 24, Raucci, Poom, Italiano 2, Nobile 8, Spanghero 7. All. Rossi

Rimini: Tassinari, Marks 16, Anumba 8, Bonfè, Grande 7, Tomassini 11, Scarponi, Johnson 10, Simioni 17, Pellegrino, Adamu. All. Dell’Agnello

Arbitri: Marco Barbiero di Milano, Francesco Cassina di Desio (MB) e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI)