Npc sconfitta anche in gara 2: vince Cassino 73-68. Giovedì a Rieti

RIETI - Altro ko per la Npc, che perde anche gara 2: 73-68 il finale al PalaBorelli di Scauri. Stavolta rispetto a sabato i reatini se la giocano, ma fanno il minimo per ostacolare una Virtus ben messa in campo e trascinata da Gay e Moreaux. Virtus 2-0, la serie giovedì si sposta a Rieti.



La gara

Solito avvio pessimo degli ospiti, Cassino prende il sopravvento fin dalle prime battute e Rieti è costretta ad inseguire. Ponticiello risistema i suoi, la Npc cresce sul finale e Cassino chiude la prima frazione avanti di 3 lunghezze, 21-18. Pessimo il secondo quarto, l’attacco si inceppa, la difesa non regge: è la fotocopia di gara 1, Cassino a + 10 a 5’ dal termine.

La reazione decisiva non arriva, Cassino all’intervallo lungo guida 38-31. Buona la risposta dei reatini nel terzo quarto, la Npc agguanta la parità (42-42). Cassino, nonostante il tentativo di Rieti, riesce comunque a rimettere le mani avanti, 51-48 al termine del terzo quarto. La Npc ripassa avanti per la seconda volta, 53-51. Sorpassi e contro sorpassi al PalaBorelli, Cassino prova a dare lo strappo decisivo, +3 a 4’ dalla fine. È lo strappo decisivo, Gay e compagni volano sul + 6 a 1’ dalla fine, 73-67 il finale.