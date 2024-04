Venerdì 12 Aprile 2024, 00:10

RIETI - ​Vecchi serbatoi in eternit usciti fuori dal sottotetto della scuola materna di Talocci, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, finanziato dalla progettualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento sulla scuola dell’infanzia della frazione farense rientra, al pari delle altre operazioni in corso di realizzazione o in fase di avvio-cantiere negli altri plessi del territorio, in un più ampio piano di ammodernamento di edifici vecchi e datati. Che in alcuni casi, come quello di Talocci e della scuola elementare di Passo Corese, prossimo all’avvio, verranno completamente demoliti e poi ri-edificati.

La scoperta. Nel corso dell’opera a Talocci, sono così stati individuati, e quindi successivamente rimossi, con il coinvolgimento del personale della Asl di Rieti, vecchi serbatoi in eternit, che avrebbero potuto rappresentare un potenziale pericolo per alunni, insegnanti, personale scolastico e residenti dell’area circostante.

«Abbiamo proceduto immediatamente ad attivare le procedure di bonifica dell’area - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fara Sabina, Giacomo Corradini - con la rimozione e lo smaltimento del rifiuto pericoloso. I lavori nella scuola di Talocci proseguono spediti. La tempestività con cui sono state attivate le procedure di bonifica e messa in sicurezza dell’area ci permetterà di rispettare il programma dei lavori definito con la ditta».

Le osservazioni. «Il ritrovamento di questi materiali nel vecchio edificio della scuola di Talocci ribadisce l’importanza di dover investire nella messa in sicurezza delle strutture, fondamentali per la nostra cittadinanza - sottolinea il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo. - L’attenzione è al massimo, per garantire ai nostri cittadini un edificio sicuro per i bambini, all’avanguardia e sostenibile». Nessuna variazione, pertanto, sui tempi programmati in origine per il cantiere nella frazione farense.

Passo Corese. E mentre sia a Talocci che a Prime Case i lavori procedono, si attende ormai l’imminente avvio del maxi-cantiere per la demolizione e la realizzazione della nuova scuola elementare nella frazione più popolosa di Fara Sabina, quella di Passo Corese, sicuramente il principale degli interventi pianificati nella progettualità del Pnrr, destinata agli edifici scolastici.

Non soltanto per l’importo economico ad essa dedicato - pari a circa sette milioni di euro - ma anche perché l’intervento coinvolgerà centinaia di famiglie, che almeno per un paio di anni vedranno i propri bambini dislocati in altre zone del territorio. Una ripartizione, questa, i cui dettagli sono in fase di ultimazione, e verranno forniti alla cittadinanza nell’immediatezza dell’avvio del cantiere. Che, verosimilmente, partirà nel corso dell’estate, e comunque prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.