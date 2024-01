Cantiere del Verdi a Terni, sette mesi per togliere l'amianto. Leonelli: «Impossibile recuperare il tempo perso finora»

TERNI - «Sette mesi per togliere l’amianto dal Verdi è un tempo esagerato. Ovvio che i lavori di primo stralcio non si concluderanno entro la data prevista. Per settembre 2024, non solo il ridotto non sarà funzionale ma neppure realizzato». Il sopralluogo, lunedì mattina, dell’architetto Paolo Leonelli, ha portato alla luce tutti i ritardi del cantiere più impattante del centro città. «Fino ad ora sono stati tolti gli arredi dal cinema teatro, sono stati fatti tre piccoli scavi a due metri di profondità e poco più. Difficile prevedere che il tempo perso fino ad ora - afferma Leonelli - venga recuperato. Impossibile che nei prossimi sette mesi si riesca a demolire il retro del Verdi, a scendere sotto il livello della strada di sette metri e a realizzare una sala concerto da 150 posti funzionale, cioè con tanto di impianto di illuminazione e di riscaldamento funzionante»

Ecco perché quel cartello: «Lavori non in corso».

Perché l’assessore Maggi, invece, aveva sempre detto che entro il mese di gennaio sarebbe arrivata la gru, sarebbero partiti i lavori “sostanziosi”, sarebbe stata schiusa al traffico via Sant’Agape. Invece gennaio è passato senza novità. In compenso sul sito del Comune, lunedì 29, è stata pubblicata la determina dirigenziale che dispone l’istituzione del senso unico di marcia nella direzione via del Comune Vecchio, Tre archi, Piazza Clai, via dei Chiodaioli, largo Manni, via San Nicandro - sempre entro gennaio – con il ripristino dell’area pedonale, il limite di velocità per preservare la pavimentazione di pregio di piazza Clai. Quindi la chiusura di via Sant’Agape avverrà. E quindi ai residenti di zona saranno richiesti altri sacrifici: raggiungere la propria abitazione in auto per molti sarà impossibile. Per quanto tempo? «Per anni». «A questa domanda - il ragionamento di Leonelli - è facile rispondere. Siccome via Sant’ Agape verrà chiusa al traffico per fare spazio alla gru e la gru si smonta solo dopo che tutti i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica saranno terminati, è ovvio che passeranno gli anni».