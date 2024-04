In Italia 60 mila morti per amianto negli ultimi dieci anni

Sabato 27 Aprile 2024, 14:00

Negli ultimi dieci anni, l'Italia ha registrato circa 60 mila decessi dovuti a malattie correlate all'amianto. Solo nel 2023, l'Osservatorio Nazionale Amianto ha rilevato 2.000 casi di mesotelioma con un tasso di mortalità del 93% rispetto ai cinque anni precedenti. Inoltre, sono state diagnosticate 4.000 nuove occorrenze di tumore al polmone attribuibili all'amianto, con una sopravvivenza stimata al 12% e circa 3.500 decessi associati. L'Osservatorio ha inoltre segnalato che ogni anno si contano 10.000 nuove diagnosi, prevalentemente tra uomini a causa della loro esposizione professionale, specialmente in ambito industriale e militare. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte, Liguria e Lazio, che insieme rappresentano oltre il 56% dei casi. Questi dati sono stati diffusi in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto. Amianto e materiale ferroso abbandonati nel sito archeologico