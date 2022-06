Il consiglio comunale di Amatrice approva il Psr-Centro storico. Cortellesi: «Passo in avanti». L'opposizione: «Incongruenze»

RIETI - «Un passo avanti nella direzione della giusta ripartenza, un altro mattone per la ricostruzione di Amatrice. Gradualmente la nostra città riprenderà forma e vita». Questo ha dichiarato il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi. Nella seduta di ieri del Consiglio comunale, che si è tenuto presso l’Auditorium della Laga, è stata approvata la modifica del Psr (Programma Straordinario di Ricostruzione) del centro storico, con aggiunta la definizione dei 4 ambiti delle frazioni.



«In questi mesi, da quando ci siamo insediati - ha continuato il sindaco - abbiamo completato, corretto, rivisto, semplificato, i lavori fatti dalla precedente Amministrazione. Il Psr è uno strumento programmatico, previsionale, di futura pianificazione e versatile, che ci consentirà, tra l’altro, di apportare anche ulteriori, successive integrazioni”.

“Questo strumento, che sarà trasmesso all’Usr competente per la definitiva approvazione, si aggiunge felicemente al varo del laboratorio, la nostra task-force operativa, composta da tecnici, istituzioni e Comune - ha concluso Cortellesi - considerata un modello da seguire dallo stesso Commissario per la Ricostruzione Legnini. Laboratorio in via di strutturazione con un regolamento che sarà portato al prossimo Consiglio comunale».

La nota dell'opposizione "Ricostruiamo Insieme"

Nella giornata di ieri in Consiglio Comunale è stato riapprovato il Psr Amatrice (Programma speciale di ricostruzione).

La delibera approvata è la seconda che il Consiglio Comunale di Amatrice ha discusso dopo la n.49 del 2021, fortemente voluta dal Sindaco Fontanella che fu una delle prime del cratere del Sisma 2016, con cui si definì la prima proposta di Psr per Amatrice Centro che purtroppo, ancora oggi, non è mai stata istruita ed approvata dall'Usr della Regione Lazio.

Con dispiacere dobbiamo ancora una volta denunciare la mancata partecipazione, tanto sbandierata in campagna elettorale dal Sindaco e dagli attuali Consiglieri, se non con un frettoloso incontro con la cittadinanza convocato soltanto 24 ore prima per presentare le modifiche del Psr.

Durante la seduta consiliare abbiamo evidenziato, dopo un'attenta analisi degli elaborati, che molti di questi non erano stati modificati e in gran parte venivano riconfermate le tavole prodotte nella proposta 2021. Le poche tavole modificate sono datate a fine marzo 2022 e le scelte prese dall'Amministrazione potevano essere condivise in netto anticipo con il nostro gruppo e con la popolazione.

Nonostante il Sindaco affermi «In questi mesi, da quando ci siamo insediati, abbiamo completato, corretto, rivisto, semplificato, i lavori fatti dalla precedente Amministrazione» il documento approvato ieri, come evidenziato dal nostro intervento, risulta avere numerose incongruenze che non chiariscono la strategia dell'attuale maggioranza.

In particolare abbiamo fatto notare, con documento scritto, che la maggioranza non si è accorta che con la Delibera ha riapprovato di nuovo le Disposizioni Regolamentari per la ricostruzione del Centro Storico già modificate nel precedente Consiglio del 6 maggio 2022, generando cosi la sovrapposizione di ben tre testi.

La domanda sorge spontanea: quale saranno le Disposizioni che i tecnici e i cittadini dovranno seguire?

Se questo è l'attività prodotta dal Sindaco Cortellesi in questo lungo periodo di circa nove mesi, di fatto NON ha completato, non ha corretto, non ha rivisto, non ha semplificato, i lavori fatti dalla precedente Amministrazione.

Invitiamo tutti i Cittadini ad una maggiore partecipazione ricordando che la Delibera appena pubblicata potrà essere oggetto di osservazioni.



Il Gruppo Consiliare del Comune di Amatrice

"Ricostruiamo Insieme"