Amatrice celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

RIETI - Anche Amatrice, la terra del sisma con le sue 299 vittime celebra - con due suggestive installazioni arrtistiche - la Giornata internazionale contro la violenza di genere sulle donne. Il cuore di Amatrice si tinge dunque di rosso e in ogni paio di scarpette rosse - nell'installazione realizzata all'interno del parco Don Minozzi "I walk in your shoes" con un tricolore nello sfondo - c'è la speranza che ogni giorno si possa fare un passo in avanti contro l'orrore della violenza sulle donne. Una suggestiva installazione inaugurata questa mattina alle ore 11 insieme a quella presso i negozi dei centri commerciali "Il corso" e "Il triangolo" sotto il patrocinio e l'egida di Regione Lazio, Associazione commercianti Amatrice, Casa delle donne, Comune di Amatrice e Associazione Paolelli. Le installazioni rimarranno visibili fino al 28 novembre.

