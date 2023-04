Chiavi dello stadio al Città di Rieti, la Nuova Rieti chiede spiegazioni al Comune: «Vogliamo capire»

RIETI - Sull'assegnazione dello stadio "Manlio Scopigno" alla Asd Città di Rieti, arriva la replica della Asd Nuova Rieti Calcio che, al pari dell'altro club reatino, aveva presentato la propria manifestazione di interesse.

La nota

«Nuova Rieti Calcio apprende, da una nota del club stesso, che “nella mattina odierna sono state consegnate le chiavi dello stadio di calcio Centro d’Italia Manlio Scopigno alla Società Asd Città di Rieti”. Complimentandosi con Città di Rieti per il traguardo, Nuova Rieti Calcio esprime però stupore per quanto accaduto e per la decisione del Comune di Rieti».



«Innanzitutto perché sull’albo pretorio e tra le comunicazioni ufficiali dell’ente non risulta traccia di tale “consegna delle chiavi” alla suddetta società e che le modalità di assegnazione non sembrano essere quelle indicate dall’ente stesso nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per utilizzo stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno, in pubblicazione sull’albo pretorio dal 7 aprile. Come richiesto dall’avviso stesso, Nuova Rieti Calcio ha provveduto a depositare manifestazione d’interesse specifica entro la scadenza del 17 aprile 2023; nello specifico la pec è stata inviata il 16 aprile 2023 alle 9.11 e protocollata il 17 aprile 2023 alle 12.07 con il numero 28464. Stupisce che di qui a meno di cinque giorni sia già avvenuta l’assegnazione senza comunicazioni ufficiali e senza il vaglio delle manifestazioni d’interesse pervenute, che a quanto risulta sono quindi almeno due».



«Nuova Rieti Calcio non ha ricevuto comunicazioni in merito alla propria manifestazione d’interesse dal Comune di Rieti e quanto accaduto nella giornata odierna si configura come uno scavalcamento delle stesse regole che il Comune di Rieti tramite il settore specifico, ha dettato nell’avviso. La società Nuova Rieti Calcio, insieme ai propri sostenitori, attende notizie ufficiali, nero su bianco e non verbali, sulla vicenda. Chi di dovere, è chiamato a rispondere».