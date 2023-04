La Nuova Rieti Calcio vince e allunga il passo: 3-1 al Toffia e +12 dalle inseguitrici. Lotto: «Ora godiamoci la Pasqua»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio si congeda dai propri tifosi, prima della sosta pasquale, vincendo 3-1 sul Toffia, chiudendo il mese di marzo con un all-in di successi, allungando a nove la striscia di risultati utili consecutivi e soprattutto allungando ulteriormente sulla prima delle inseguitrici, lo Stimigliano, distante 12 punti in virtù del pareggio a reti bianche tra Borgorose e Poggio Bustone. A Santa Rufina, la formazione di Stefano Lotto ottiene i tre punti grazie alla doppietta di Santoprete (arrivato così a 12 gol totali) e all'ennesimo sigillo stagionale di Patacchiola (15).

La partita

Da poco passato il quarto d'ora, Rieti in vantaggio: una palla da sinistra di Ramazzotti arriva al limite dell'area direttamente a Santoprete che aggiusta il tiro e trova l'angolino più lontano per l'1-0. Alla vigilia della mezz'ora, poi, è Patacchiola a raddoppiare con un colpo di testa in area, imprendibile per il portiere sul servizio di Campanelli. Bellissimo il gol che arriva al 40', doppietta personale di Santoprete. Una rimessa laterale all'altezza della trequarti di Tiraferri si trasforma in un assist perfetto per la staccata di testa del 3 a 0 con cui si va a riposo. La ripresa continua sulla linea del primo tempo, col Rieti che controlla il risultato e incassa il gol della bandiera ospite a tempo regolamentare quasi scaduto, segnato da Angelini.

I commenti

«Una partita difficile dopo un mese che si è chiuso come volevo. Godiamoci la Pasqua» è il commento post-gara del tecnico della Nuova Rieti Calcio, Stefano Lotto.