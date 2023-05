La Nuova Rieti espugna Magliano e vince il campionato di Terza. La rosa. Lotto: «Emozione indescrivibile»

RIETI - Nuova Rieti Calcio campione, decisivo il successo a Magliano 6-0. Lotto: "Emozione indescrivibile". Festa coi tifosi Pratica chiusa, la Nuova Rieti Calcio vince il campionato di Terza categoria Rieti con quattro turni d'anticipo conquistando tre punti a casa della Maglianese, davanti a tanti tifosi reatini in trasferta per una giornata importante, in cui la matematica l'ha fatta da padrone per suggellare la stagione amarantoceleste. Una festa che inizia lontano da Rieti ma che proseguirà in città. Finale 6-0 fuori casa.

La gara

Amarantocelesti in vantaggio da poco passato il decimo minuto. De Giorgi entra in area, il suo tiro viene respinto ma sulla ribattuta il capitano (Tiraferri squalificato) non perdona per l'1-0. Sull'intervento il portiere di casa si infortuna, chiedendo di uscire poco dopo per essere affidato alle cure del 118. Alla mezz'ora esatta il raddoppio amarantoceleste arriva dal dischetto con il solito patacchiola freddissimo dagli undici metri. A conquistare il penalty ci pensa Santoprete, in una incursione da destra. Da poco entrati nel 40', Patacchiola realizza la doppietta personale insaccando di testa una palla che arriva da destra. Lo segue pochi minuti dopo Santoprete, con una staffilata che non lascia scampo al portiere. A riposo si va sul 4-0.

Il secondo tempo prosegue con il dominio di campo amarantoceleste e la ricerca continua di arrotondare il risultato, nonché con la aggirandola di cambi che permette ai giocatori di rinfrancarsi dal caldo e dalla polvere. Alla mezz'ora un giocatore ospite si infortuna pur essendo da poco entrato. La Maglianese resta in 10 per oltre 15'. Il resto del match è gestione Rieti, il gol di Fosso appena entrato e il sigillo di D'Amelia e attesa per festeggiare.

Il percorso

La Nuova Rieti Calcio ha vinto il titolo provinciale di Terza categoria. Con il costante supporto dei tifosi organizzati e di tanti appassionati, su tutti i campi della provincia di Rieti, la formazione allenata da Stefano Lotto ha raggiunto oggi, domenica 7 maggio e con quattro turni ancora da giocare, la matematica certezza della vittoria in campionato. Un cammino che ad oggi conta 65 punti in 24 turni, 21 successi, due pareggi e una sconfitta con una differenza reti di +76 (90 fatti, 14 subiti), con tre calciatori in doppia cifra. Parliamo di Ramazzotti a 20 centri, Patacchiola a 19 e Santoprete a 13. Una stagione incredibile che si chiude con la tripletta che include prima squadra, Allievi e Giovanissimi. «A ognuno, per questo risultato va il ringraziamento di Nuova Rieti Calcio, a partire dal fondatore Federico Dionisi, fino a ogni atleta, dirigente e tecnico. Un risultato raggiunto con e per voi che ci avete scelto per tifare la vostra, nostra città. E ora: via alla festa!».

Il tecnico

Stefano Lotto è emozionatissimo: «Da quando vedevo la Rieti al Fassini, mi sembra un sogno vincere il campionato con questi colori. Quanti ringraziamenti, ma i primi sono a tifosi e ragazzi». Intervista completa su Facebook e Instagram di Nuova Rieti Calcio.



La rosa e lo staff

Luca Alessandrini, Riccardo Alesse, Tiziano Buzzi, Gianmarco Campanelli, Matteo Cardini, Francesco D'Amelia, Marco De Giorgi, Leonardo Fenici, Riccardo Filippi, Alessio Fosso, Andrea Massimi, Andrea Muggia, Francesco Napoleone, Igino Palluzzi, Jacopo Patacchiola, Andrea Penta, Simone Pietrangeli, Tommaso Pietrangeli, Luca Ramazzotti, Simone Roversi, Damiano Sansoni, Cristiano Santoprete, Tiziano Tiraferri, Gianmarco Valentini. Allenatore: Stefano Lotto. Vice allenatore: Danilo Renzi. Collaboratore Tecnico: Daniele De Massimi. Preparatore dei portieri: Carlo Celleno. Preparatore atletico: Luca Verdecchia. Team manager: Antonello Angelucci. Direttore generale: Emiliano Grillotti. Direttore sportivo: Eusebio Dionisi. Responsabile relazioni Aia-Figc: Marco Santarelli. Segreteria: Rachele Scollato. Magazzino: Carlo Franceschini. Responsabile comunicazione: Christian Diociaiuti. Social e grafica: Veronica Colaiuda. Fondatore Nuova Rieti Calcio: Federico Dionisi.