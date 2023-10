Nuova Rieti, ottimo inizio di stagione per le squadre giovanili

RIETI - La stagione della Nuova Rieti è entrata nel vivo. La società fondata da Federico Dionisi ha visto tutte le sue formazioni giovanili – cinque totali – affrontare almeno una gara in casa e una trasferta. Con un bilancio positivo per questo iniziale parte di stagione, che ha visto tornare protagonista anche il Green Park La Foresta per le gare di casa.

L’Under 18 allenata da Stefano Chiaretti è quella che ha iniziato prima la stagione: disputata la quarta giornata, col colpaccio in casa contro Guidonia. Sotto la pioggia di Rieti un 3-0 firmato da Melagrani, Petrini e Zannetti che ferma i romani e porta a 7 punti i reatini, a vista del primo posto. Nel prossimo weekend visita ad Academy Svs (9 punti).

Sempre in chiave regionale, l’U17 vince anche nel secondo turno: la squadra di Marco De Giorgi e Claudio Mariani con cinismo batte il Flaminia a Civita Castellana e si porta a 6 punti: il 2-1 porta la firma di Luciani e Cavalli, in un match molto equilibrato. Nel fine settimana in arrivo gara in casa contro Tivoli (3 punti).

Non va come vorrebbe la domenica all’Under 15 di Luigi Masci, in campo al Green Park: sotto 3-0 alla fine del primo tempo, nel corso della ripresa tra una traversa colpita da Gentileschi, un rigore negato a Battinelli e uno concesso in maniera generosa, perde 4-0 e resta a 3 punti in classifica. Domenica trasferta a Vescovio (3 punti).

Capitolo provinciali.

La Nuova Rieti Calcio partecipa al campionato romano sotto età. Per l’U16 (allenatore Roberto Attorre) un’altra vittoria rotonda. Stavolta in casa, contro la Brictense: doppietta di Greco, e poi Battella, Desideri e Serilli su rigore, Pariboni, Giovannelli e Luciani per l’8-0 che abbatte la squadra di Montelibretti. Nel weekend la visita al Circolo Canottieri (6 punti, fuori classifica). L’Under 14 allenata da Angelo Morreale pareggia 1-1 a Fidene: in vantaggio con Di Gaetano, i reatini si fanno riprendere nella ripresa, in cui chiudono anche in 10 per un’espulsione. Nel weekend Nuova Rieti Calcio-Brictense. I sabini romani sono fermi a 0 punti.