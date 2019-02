BABADOOK&FRIENDS

RIETI - Nella quarta giornata di Promozione Umbra, vincono entrambe le reatine tra le mura amiche. Babadook si conferma tra le sorprese del girone di ritorno, e vede i playoff, Contigliano torna ai livelli dell'andata, battendo la capolista nel fortino del PalaGrezza, e si riprende il quarto posto.Gara senza storia per i gialloneri, che battono agevolmente la Ternana Basket, 86-59 il finale. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio, chiudendo così la pratica in anticipo. La quarta vittoria nelle ultime cinque gare permette alla formazione reatina di continuare la lotta per i playoff, ormai sempre di più alla portata del sodalizio giallonero. Sulla vittoria il tecnico Marchione afferma: «Abbiamo affrontato la Ternana al completo, ho schierato un quintetto base che farebbe gola a qualsiasi squadra del torneo: i fratelli Salari, Pitoni, Grillo e Colantoni. Abbiamo giocato di squadra, mostrando un ottimo gioco, ci siamo avvicinati così ai Playoff, ora ci aspettano altre 7 gare ».: Castrucci 4, Luna 2, Pitoni 27, Ciace 4, Aguzzi 5, Scappa, Salari M. 6, Salari L. 21, Santocchi, Grillo 7, Colantoni 10. All.: Marchione.: 26-9, 22-14, 19-15, 19-21.Nel posticipo della quarta giornata, gli amarantocelesti battono la capolista, Virtus Bastia, al PalaGrezza termina 71-65, gli uomini di Brunelli, tornano così al quarto posto. Contigliano conferma gli ottimi segnali fatti vedere sul campo di Soriano, centrando così un'altra vittoria fondamentale in chiave classifica . Giusto approccio dei padroni di casa che chiudono avanti la prima metà di gara. Nella ripresa gli ospiti tentano di ribaltare il punteggio, andando avanti di 5 lunghezze a fine terzo quarto. Un grande ultimo quarto da parte di Livera e compagni, permette alla formazione di coach Brunelli di mettere in cassaforte altri due punti.: Capellanti 12, Fusacchia, Di Filippo 2, Pontillo 18, Livera 11, Rossi 9, D'Angeli 7, Santoprete 6, Seri 2, Palmegiani 2, Tosti 2. All. Brunelli: 18-13, 14-16, 18-26, 21-10.Basket Leoni Altotevere - Città di Castello Basket da disputareNestor Basket Marsciano - Soriano Virus 60 - 55Pallacanestro Perugia - Orvieto Basket 66 - 28Basket Club Fratta - Umbertide Pontevecchio Basket 74 - 55Città di Castello Basket 22Virtus Bastia 22Basket Leoni Altotevere 20Soriano Virus 18Basket Contigliano 18Pontevecchio Basket 16Nestor Basket Marsciano 16Basket Club Fratta Umbertide 14Ternana Basket 12Babadook & Friends Cittaducale 11Pallacanestro Perugia 6Orvieto Basket 2