BABADOOK FORESTA RIETI

BASKET CONTIGLIANO

Contigliano

NPC FARA IN SABINA

Npc Fara in Sabina

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella II giornata del campionato di serie D umbro, Contigliano vince in casa e si prende la vetta del girone, vittoria esterna della Npc Fara in Sabina, cade al supplementare Babadook Foresta.Sconfitta casalinga per i Babadook Foresta, al PalaSojourner dopo un tempo supplementare passa l'Orvieto Basket, 67-68. Primo passo falso casalingo per la compagine di coach Boldini, dopo una sfida che sembrava di facile portata per i gialloneri, guidati dalle ottime prestazioni di Grillo e Pitoni, oltre che ad un positivo Matteo Salari, in crescita nel secondo tempo. Proprio sul finale, con il punteggio sul 56-53 e dunque il match indirizzato verso la vittoria dei padroni casa, arriva la tripla del pareggio e la storia della partita è tutta da riscrivere all'overtime. Grillo e compagni giocano il supplementare a viso aperto, ma proprio allo scadere arriva il contraccolpo che consegna la vittoria agli ospiti, Pitoni va in lunetta e fa 2/2, siglando i canestri della parità, ma il direttore di gara annulla il secondo libero per invasione e Orvieto trionfa al PalaSojourner con annesse polemiche.Contigliano alla prima tra le mura amiche batte Passignano e si prende la testa della classifica, contro gli umbri termina 91-59. Troppo alto il divario tecnico tra le due compagini e così Contigliano domina l'incontro per 40 minuti, prendendo fin dai primi minuti la misure con la sfida e già all'intervallo Turani e compagni chiudono la pratica. Ben cinque gli uomini in doppia cifra tra le file dei padroni di casa, ora testa al prossimo impegno, in trasferta ad Ellera.: Festuccia 5, Pontillo 10, De Angelis F. 10, Petroni 21, Martellucci 2, Cappellanti 18, Turani 11, Graziani ne, Seri ne, Rossi 1, Martellucci 5, Tosti 2, De Angelis M. 8. All. FranceschiniLa Npc Fara in Sabina espugna Città di Castello 55-64 e conquista i primi due punti della stagione. Partita giocata a ritmi lenti per i primi due quarti, ma a partire dalla ripresa la formazione sabina ne ha di più, e comincia a macinare canestri che permettono agli ospiti di costruirsi già un importante vantaggio nel terzo quarto, che spedisce la compagine di Colantoni al successo. Sulla vittoria di domenica, coach Colantoni afferma:« Bravi a gestire il vantaggio fino alla fine, complimenti ai ragazzi che hanno lottato su ogni pallone credendo nella vittoria anche nei momenti più difficili. Ora pronti a vendere cara la pelle nel debutto casalingo contro la Virtus Terni, una delle regine del campionato».: Granata 4, Proietti 11, Rotaru 1, Ottentoti ne, Napoleoni 13, Salamone F. 15, Salamone G. 15, Fida 5, Lupi ne. All. ColantoniSericap Cannara - Favl Basket Viterbo 77 - 53Basket Assisi - Pallacanestro Ellera 71 - 64Virtus Basket Terni - Uisp Palazzetto Perugia 78 - 72 dtsBasket Gubbio - Pallacanestro Giromondo Spoleto 94 - 55Atomika Basket Spoleto Nestor Basket Marsciano da disputareBasket Contigliano 4Basket Assisi 4Basket Gubbio 4Virtus Basket Terni 4Sericap Cannara 4Babadook Foresta Rieti 2Uisp Palazzetto Perugia 2Atomika Basket Spoleto 2Npc Fara in Sabina 2Orvieto Basket 2Nestor Basket Marsciano 0Pallacanestro Ellera 0Favl Basket Viterbo 0Città di Castello Basket 0Pallacanestro Giromondo Spoleto 0Basket Passignano 0