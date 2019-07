BASKET CONTIGLIANO

RIETI - Il Basket Contigliano e i Babadook dopo solo un anno di permanenza in Promozione, attraverso i ripescaggi, festaggiano l'approdo in serie D. Nello stesso torneo, dalla scorsa stagione milita la Npc Fara in Sabina, saranno così tre le reatine ai nastri di partenza della serie D umbra,Dopo aver tentato il salto di categoria sul campo, con la conquista delle Final Four, chiuse al quarto posto, la dirigenza del Basket Contigliano si è messa subito a lavoro per tentare il ripescaggio. La prima mossa è stato il consolidamento societario, con l'ingresso di nuovi soci e novità nella gestione tecnica, come spiega il nuovo direttore generale Gianni Brunelli:«Ci sarà Gioacchino Pariboni, per lui è un ritorno dopo la partecipazione nel Contigliano degli anni ’90, Roberto Maiolati già noto nell’ambiente della Pallavolo come presidente FIPAV Provinciale, attuale Delegato Privinciale e insigniti di Stella al merito Sportivo e Riccardo Pariboni anch’esso già nella pallacanestro negli anni ‘90». Nei prossimi giorni ci saranno novità sul roster, si ripartirà dal gruppo storico, mentre per quanto riguarda lo staff tecnico c'è l'ingresso di Gabriele Turani e Marco Di Filippo.Continua la crescita della polisportiva reatina, che festeggia il salto di categoria anche nel basket. La formazione giallonera, decisa più che mai a farsi trovare pronta, già da qualche tempo sta lavorando per programmare al meglio l'immediato futuro, con importanti novità che saranno svelate nei prossimi giorni. Intatto dal club, fanno sapere:«Siamo felici per il ripescaggio. Per la nostra società sarà la prima volta in serie D. A breve ci saranno novità importanti a livello societario e tecnico».Iscritta regolarmente al prossimo campionato di serie D, sarà il secondo consecutivo, la formazione di Passo Corese manterrà la linea verde anche per questa stagione. La novità è rappresentata dalla formazione Under 20, l'idea della società è quella di partecipare al campionato Under 20 e alla serie D con una squadra unica, è ancora da selezionare il parco giocatori e la guida tecnica.