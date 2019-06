Asd Sporting Rieti a caccia di un titolo regionale: Eccellenza o Promozione? Pengili: "Stiamo valutando"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Asd Sporting Rieti è pronto a "sbarcare" nel calcio dei grandi. La conferma arriva direttamente dal presidente della società reatina, Irfan Pengili, che dopo sette anni di puro settore giovanile, ha deciso di alzare il tiro e di provare a "completare" la sua opera acquisendo un titolo di Promozione o, addirittura, di Eccellenza."Ci stiamo lavorando da un po' di tempo - ammette Pengili - siamo in contatto con tre/quattro società con le quali stiamo valutando alcune situazioni. Da dove nasce questa novità? Dal confronto costante e diretto coi genitori dei nostri ragazzi, molti dei quali si sentono pronti per potersi confrontare anche in ambiti diversi dal settore giovanile".Pengili, che in Italia opera nel mondo del calcio ormai dal '93, è altresì convinto di un fatto e cioè che "sarà molto difficile cambiare la mentalità ed il modo di gestire le prime squadre, ma con i tempi di oggi, se le società non si mettono in testa di voltare pagina, il rischio di fallire resta elevatissimo. E siccome ogni anno, dalla Prima categoria alla serie D, almeno due o tre società spariscono - prosegue Pengili - credo sia arrivato il momento di trovare un sistema per salvaguardare il calcio dilettantistico. Come? Attraverso una più ampia valorizzazione dei giovani che provengono dai settori giovanili e in tal senso noi potremmo avere un passo di vantaggio rispetto a tanti, seppur con tutte le prudenze del caso".Da qualche girono si sente dire che l'Asd Sporting Rieti potrebbe creare una collaborazione o un'affiliazione con i Babadook neopromossi in Promozione, che consentirebbe ai giallonero di poter utilizzare la sinergia per sistemare anche l'aspetto burocratico-sportivo legato alla necessità di iscrivere anche una squadra juniores (richiesta dal regolamento)."Sì - conferma il presidente Pengili - nei giorni scorsi ci siamo fatti una chiacchierata con alcuni ragazzi ex Rieti che oggi giocano coi Babadook e la cosa è in valutazione: loro sanno del nostro progetto, quindi stiamo cercando di capire se unire le forze o continuare un percorso parallelo, ma la cosa più importante è senz'altro questo ritrovato dialogo, questo cofronto costruttivo che a Rieti mancava da un bel po'".Insomma, se sarà il titolo di Promozione dei Babadook a far sbarcare l'Asd Sporting Rieti nel calcio dei grandi o quello di Eccellenza di un'altra realtà, non è ancora chiaro, quel che è certo invece è la voglia della società reatina di recitare un ruolo di prim'ordine nel panorama calcistico regionale.