RIETI - Si chiude il programma della I giornata di serie D umbra, torneo che vede tra le protagonista ben tre formazioni reatini: sorridono Babadook Foresta e Contigliano a valanga sui campi di Spoleto e Città di Castello, passo falso per la Npc Fara in Sabina a Perugia.Parte nel migliore dei modi l'avventura della compagine giallonera, che rifila un sonoro +29 agli umbri, a Spoleto termina 44-73 per gli uomini di Boldini. Un dominio costante per tutti i quaranta minuti, con tutti gli 11 effettivi scesi in campo e in grado di andare a referto, che lasciano così soddisfatto coach Boldini, per questa prima uscita stagionale: «Questo risultato va oltre le aspettative, perché per varie problematiche ci siamo allenati pochissimo, ma se rimaniamo uniti e si rema tutti dalla stessa parte qualcosa di buono può venir fuori. Siamo una formazione atipica, con 2/3 elementi importanti, mi è piaciuto l'atteggiamento, la voglia di stare insieme, e questo è positivo. C'è il materiale su cui lavorare, speriamo di creare il gruppo prima possibile, ma già questa vittoria è fondamentale».: Pitoni 10, Colantoni 11, Fumini 8, Sornoza Salmeron 9, Grillo 8, Di Battista 5, Formichetti 8, Castrucci 5, Salari 3, Toffoli 4, Annibaldi 2. All. BoldiniA Città di Castello a distanza di qualche mese Turani e compagni si prendono la rivincita della semifinale di Final Four e stendono i padroni di casa 37-71. Gara equilibrata per i primi venti minuti, con le due compagini che vanno all'intervallo sul 21-28, ma a partire dal rientro coach Franceschini cambia volto alla sua formazione e manda ko i padroni di casa, grazie anche ai 20 punti di Maurizio Petroni. Sulla prima vittoria stagione, il direttore sportivo Gianni Brunelli afferma: «Bene la prima che ci dà coraggio, partire con il piede giusto era quello che ci auspicavamo, la squadra allestita non è una scommessa, si sapeva che è composta di solide certezze. Rimaniamo concentrati ed andremo avanti una partita alla volta consapevoli che ci potranno essere alti e bassi, ora dobbiamo capire che tutto passa attraverso il nostro impegno che gli equilibri e la continuità si raggiungono esclusivamente con l’applicazione e la somma dell’impegno settimanale in ogni allenamento, cosa che continueremo a fare già da questa settimana per presentarsi al meglio per il debutto di fronte al nostro pubblico, venerdì 11 ottobre alle 21,00 contro la formazione di Passignano ».: Festuccia 11, Pontillo, De Angelis E. 7, Petroni 20, Martellucci S. 12, Cappellanti 6, Turani 6, Graziani 2, Seri, Rossi 2, Martellucci A. 2, De Angelis M. 3. All. FranceschiniPrima trasferta amara per gli uomini di Colantoni sconfitti in casa della Uisp Palazzetto Perugia per 77-61. Parte bene la formazione sabina, che approccia bene la gara e va all’intervallo avanti di una sola lunghezza. Al rientro i padroni di casa sembrano averne di più e realizzano il break decisivo, che costringe gli ospiti a inseguire. Su questo primo appuntamento, coach Colantoni afferma: «Partita tirata fino al secondo quarto, giocata molto bene da noi fino all'intervallo lungo, chiuso sopra di uno, con parziale di 5 a 0 per loro nell'ultimo minuto causa due errori nostri rimessa. Al rientro Perugia come da ordini del loro coach ha iniziato a pressare tutto campo e noi siamo andati in tilt. Abbiamo vinto il confronto sotto canestro ma abbiamo perso male il confronto da fuori. Molto male il terzo quarto con troppe palle perse per la fretta e il nervosismo di superare la loro difesa fisica, c' è da dire anche però che abbiamo pagato le poche rotazioni che avevamo, eravamo in 8, arrivando al quarantesimo stremati. Questo però non deve essere un alibi ma ci deve servire a capire che dobbiamo lavorare meglio in allenamento, con maggiore impegno e qualità. C'è da lavorare ma miglioreremo: Granata 12, Proietti 6, Rotaru, D’Agnolo 6, Salamone F. 19, Salamone G. 18, Fifa, Lupi. All. ColantoniPallacanestro Ellera - Atomika Basket Spoleto 76 - 81Basket Passignano - Basket Assisi 51 - 96Favl Basket Viterbo - Basket Gubbio 68 - 77Nestor Basket Marsciano Sericap Cannara 69 - 70 dtsOrvieto Basket Virtus Basket Terni 51 - 79Basket Assisi 2Basket Contigliano 2Babadook Foresta Rieti 2Virtus Basket Terni 2Uisp Palazzetto Perugia 2Basket Gubbio 2Atomika Basket Spoleto 2Sericap Cannara 2Nestor Basket Marsciano 0Pallacanestro Ellera 0Favl Basket Viterbo 0Npc Fara in Sabina 0Orvieto Basket 0Pallacanestro Giromondo Spoleto 0Città di Castello Basket 0Basket Passignano 0