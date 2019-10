Ultimo aggiornamento: 10:29

RIETI - Parte l'avventura in campionato per le tre reatine di serie D Umbra, tutte in campo nella giornata di sabato 5 ottobre e lontane dai rispettivi campi da gioco per questa prima giornata.Riprenderà da Città di Castello il cammino del Basket Contigliano (18.30), proprio nell'impianto dove lo scorso anno terminò il cammino nelle final four regionali, per la formazione dei tecnici Brunelli e Franceschini, matricola ambiziosa pronta a recitare un ruolo da protagonista, grazie anche al lavoro della dirigenza che in estate ha rinforzato il rosetr con i colpi Petroni, Martellucci, Festuccia e De Angelis.Sempre alle 18.30 in campo anche i Babadook Foresta Rieti, gli uomini di Boldini, che potrà contare su un gruppo ben affiatato e che si conosce alla perfezione, saranno impegnati sul campo della Pallacanestro Giromondo Spoleto.Debutterà in serata la Npc Fara in Sabina, avversario la Uisp Palazzetto Perugia (20.30), che anche quest'anno punterà sull'esperienza di coach Colantoni, alla guida di un gruppo ancora più giovane dello scorso anno, infatti si tratta dello stesso gruppo che prenderà parte anche al campionato Under 20 laziale, ma in grado di conquistare lo scorso anno l'accessp ai playoff.