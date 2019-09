© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tante novità in casa Babadook&Friends pronta a debuttare nel campionato di serie D Umbro, dove ritroverà altre due formazioni reatine, Basket Contigliano e Npc Fara in Sabina.Sul fronte societario il sodalizio giallonero si è rafforzato grazie al connubio con La Foresta Basket Club Rieti, la storica società reatina del direttore generale Gioacchino Fusacchia: le due realtà hanno deciso di unire le forze, tra gli obiettivi c'è il raggiungimento di una tranquilla salvezza e la crescita dei ragazzi.Il tecnico sarà Massimiliano Boldini, in passato coach di numerose formazioni reatine e negli ultimi tempi proprio nello staff della Foresta. Con lui ci saranno Franco Gunnella, nelle vesti di collaboratore e Martina Santarelli, nuova preparatrice atletica del club.Sul fronte roster, la società ha deciso di ripartire dal blocco storico, confermando i reduci dello scorso anno: si ripartirà infatti dal capitano Andrea Colantoni, Daniele Castrucci, Andrea Proietti, Damiano Pitoni, Leonardo Grillo, Leonardo Di Battista e dei gemelli Luca e Matteo Salari. Tra i volti nuovi c'è Filippo Fumini, ternano classe 1996, in passato ha militato in diverse formazioni umbre.