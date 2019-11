BABADOOK FORESTA

Babadook Foresta

BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

NPC FARA SABINA

Npc ​​​Fara in Sabina

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In serie D, nella difficile settimana del doppio impegno reatine in chiaroscuro: mercoledì il derby tra Fara in Sabina e Babadook Foresta se lo aggiudicano i gialloneri, sconfitti ieri a Gubbio. Doppio ko per la formazione di Colantoni che nel weekend non è riuscita a rimediare alla sconfitta nel derby e cade anche ad Ellera. Rialza invece la testa Contigliano, dopo la sconfitta infrasettimanale a Viterbo, tra le mura amiche asfalta la Giromondo Spoleto e vola a quota 8 punti in classifica.Dopo la convicente vittoria nel derby contro Fara, 61-55 il finale, in mostra Grillo e Salari, con 16 e 10 punti, gli uomini di Boldini masticano amaro nella trasferta domenicale di Gubbio, contro la seconda forza del torneo termina 75-56. Il solito Grillo e un propositivo Pitoni, non bastano per fermare i padroni di casa, già avanti di 14 lunghezze all'intervallo e in grado di fermare la tentata reazione dei reatini nella ripresa.: Castrucci 2, Sornoza, Salari 6, Colantoni 5, Pitoni 12, Annibaldi 2, Fumini, Formichetti 5, Di Battista 3, Grillo 16, Kader Mama 5. All. BoldiniSegnali di crescita da parte di Contigliano, che resta imbattuta tra le mura amiche e manda al tappeto la Giromondo Spoleto, 84-49. La formazione di coach Franceschini riscatta così la sconfitta di Viterbo, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio 71-66 e batte Spoleto senza troppi problemi. Risposte importanti da parte di tutti, ben cinque gli uomini che chiudono in doppia cifra.Nel dopo gara il tecnico Franceschini, afferma: «Dopo la sconfitta di Viterbo penso che ci siamo riscattati giocando una buona partita, sia Petroni che gli altri ragazzi quando sono tranquilli si esprimono bene. All'inizio si era creato un ambiente troppo nervoso e carico di aspettative la squadra è ancora da costruire e abbiamo ancora molto da lavorare». Mentre capitan Turani, sul momento della squadra:« A Viterbo si è trattato di una partita strana, per 30 minuti siamo stati avanti, ma non siamo riusciti a dare il colpo di grazia. Questo ha permesso agli avvesari di rientrare, noi negli ultimi 5 minuti abbiamo fatto scelte sanguinose in attacco e siamo stati poco attenti in difesa, questo ci insegna che dobbiamo migliorare e trovare qualche spunto in più nelle partite punto a punto. La gara contro Spoleto nascondeva molte insidie, ci aspettavamo una partita fisica, aggressiva, dove loro correvano e questo poteva crearci qualche problema. Siamo stati bravi a trovare buone soluzioni in attacco, un po' meno in difesa. Meglio la ripresa, dove abbiamo preso un vantaggio importante che ci siamo portati fino alla fine, questo grazie all'apporto di tutti, ora testa a Orvieto».: Festuccia 11, Pontillo 2, De Angelis E. 6, Petroni 14, Martellucci S. 2, Cappellanti 15, Turani 10, Rossi 7, Martellucci A. 5, De Angelis M. 12. All. FranceschiniDopo la sconfitta casalinga contro Babadook Foresta, gli uomini di Colantoni cedono 92-70 ad Ellera e restano a 4 punti in classifica. Due punti persi che non pregiudicano nulla, infatti la giovane compagine sabina resta in una posizione di assoluta tranquillità, dopo una sconfitta maturata solo nell'ultimo periodo quando i padroni di casa hanno realizzato il parziale decisivo, che ha chiuso il match. Risposte importanti ancora una volta, da parte dei fratelli Salamone, entrambi in doppia cifra, assieme a Proietti e Napoleoni.: Granata 5, Proietti 14, Rotaru, Napoleoni 10, Salamone F. 25, Salamone G. 13, Fida 3, Lupi, Ottentoti. All. ColantoniSericap Cannara Virtus Basket Terni 80 - 39Atomika Basket Spoleto Uisp Palazzetto Perugia 65 - 43Città di Castello Basket - Favl Basket Viterbo 65 - 57Basket Passignano - Nestor Basket Marsciano 57 - 63Basket Assisi - Orvieto Basket 69 - 64Assisi 12Atomika Spoleto 12Cannara 12Gubbio 10Contigliano 8Ellera 8Virtus Terni 8Babadook Foresta 6Uisp Perugia 4Marsciano 4Npc Fara in Sabina 4Viterbo 2Città di Castello 2Orvieto 2Passignano 2Giromondo Spoleto 0