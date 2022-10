Promozione al via, spicca il derby Valle del Peschiera-Cantalice. Le aspettative dei sei tecnici dei team reatini

RIETI - L’attesa è finita, il campionato di Promozione sta per partire: domani, 9 ottobre, la prima giornata. Sono sei i club reatini, mai stati così tanti. Tanti i derby, il primo arriva già alla prima giornata: sarà Valle Del Peschiera-Cantalice. Diversi i progetti che si affronteranno durante la stagione, non solo romane, anche tra le reatine ci sono ambizioni di vertice. Tre in campo in mattinata, altrettante il pomeriggio.

Valle Del Peschiera-Cantalice (ore 15:30, arbitro Della Valle di Roma2)

Al comunale di Grotti va in scena il primo derby stagionale. Le due formazioni si sfidano per la terza volta, le prime due sono arrivate in Coppa dove il Cantalice, nel turno preliminare, ha sorpassato la matricola bianco azzurra prima 3-1 poi 4-0, quest’ultima vittoria del Cantalice è arrivata proprio al “Gentile”. Il Cantalice nell’ultimo mese è passata ai 16esimi di Coppa superando anche l’Amatrice. Il Vdp si è rinforzata nella mediana con l’arrivo di Leonardo Severoni.

Antonio Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Partire bene conta tantissimo. Iniziamo il campionato contro una squadra fortissima, forse una delle più forti del girone. Io ho dette assenze ma farò di necessità virtù. Non voglio perdere, sto studiando molto questa partita. Anche a livello tattico voglio giocare più coperto e magari prenderli sulle ripartenze ma non è comunque facile. Il Cantalice ha dimostrato in Coppa che è una grande squadra con giocatori di categorie superiori. Non ci arrendiamo, bisogna essere combattivi e nello sport non è mai detta l’ultima».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sarà una gara non facile sarebbe un grave errore sottovalutarla visti i risultati precedenti. I ragazzi stanno bene e partire con il piede giusto è troppo importante, peccato avere già due pedine importanti come Rossi e Accardo squalificati».

Grifone Gialloverde- Bf Sport (ore 11, arbitro Angiolosanto di Ostia Lido)

Rosa ampiamente nuova anche in casa Bf Sport. La linea verde e un tecnico di categorie superiori è il progetto che contraddistingue il progetto giallonero guidato dal presidente Andrea Cardinali e dal vice Matteo Zepponi.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Per me è un campionato da conoscere, mi metto alla prova anche sotto questo punto di vista. I ragazzi si sono preparati bene ma domani entrerà in gioco anche l’emozione della prima partita e vedremo cosa succederà. Spero che la vivano bene e in maniera serena, vorrei una buona prestazione, il risultato è conseguenza. Speriamo di iniziare con il piede giusto».

Passo Corese- Tor Lupara (ore 11, arbitro Cento di Tivoli)

I sabini tornano al Di Tommaso dopo un’estate difficilissima. Dall’iscrizione arrivata in extremis i bianconeri hanno messo in piedi una squadra totalmente nuova grazie al lavoro del ds Paolo Simonetti, uno dei pochi superstiti della passata stagione. Il mister? Anche lui una grande novità.

Pietro Vecchiotti, tecnico del Passo Corese

«Il Passo Corese ha affrontato un’estate difficilissima e tutta la società ma anche il territorio hanno fatto enormi sforzi per mantenere la categoria. Noi in questo mese abbiamo cercato di far capire ai ragazzi l’importanza di questo impegno. L’obiettivo principale rimane la salvezza. Ci aspetta una stazione difficile, ci dobbiamo impegnare fin da subito. È importante partire bene. Affrontiamo una squadra che ha dominato il campionato di Prima categoria, dobbiamo fare bene. Daremo battaglia a tutti».

Poggio Mirteto-Real San Basilio (ore 11, arbitro Panichelli di Viterbo)

Dopo una grande stagione alla prima in Promozione, i mirtensi si sono rinforzati durante l’estate. Il punto forte sono gli under protagonisti nelle gare di Coppa. In attesa che vengano terminati i lavori al Valletonda, i biancorossi scendono in campo al comunale di Poggio Nativo.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Domenica si parte e, come sempre, come il primo giorno di scuola , ci sono grande voglia, emozione, curiosità di capire chi siamo e dove siamo arrivati in termini di crescita. L’avversario di turno è una squadra ostica, fisica e molto tecnica: rispettiamo molto San Basilio ma abbiamo l’obbligo di provarci con tutti noi stessi. La rosa che la società mi ha messo a disposizione è un ottimo gruppo: adesso dovrà diventare squadra. Sul campo. Domenica dopo domenica. I ragazzi sono tutti e 25 a disposizione e stanno bene. Io sono sereno e pronto, è un anno dove a livello personale mi gioco tantissimo e non posso trascurare nulla».

Amatrice-Settebagni (ore 15:30, arbitro Baciu di Tivoli)

Ad Amatrice si riaprono le porte del Tilesi. I rossoblù scendono in campo con un look totalmente nuovo, dopo un’estate ricca di colpi di mercato, due settimane fa è arrivato anche il cambio alla guida tecnica. Mister Angelone è alla sua prima esperienza nel campionato di Promozione laziale e si è seduto alla guida dei reatini dopo il ko in Coppa.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Per me e per altri ragazzi è un campionato nuovo, e questa cosa ci dà motivazioni ancora più forti. Domani giochiamo la prima in casa ed è importante partire con una prestazione importante, prestazione che ci darà poi la convinzione che il lavoro che abbiamo iniziato da appena due settimane, da quando sono arrivato ad Amatrice, sta iniziando a dare buone risposte. In rosa ci sono un paio di acciaccati che confidiamo di recuperare».