Sfida d'alta quota per Poggio Mirteto, Amatrice e Vdp cercano il colpo a Roma, Bf e Cantalice in casa

RIETI - Il campionato di Promozione apre le porte all’VIII giornata. Nessun derby ma gare fondamentali per tutte le reatine. Occhi puntati sul Poggio Mirteto, non sono ammessi passi falsi per tutte formazioni.

Poggio Mirteto-Sporting Montesacro (ore 11, arbitro Bordiga di Ostia Lido)

Sfida di alta classifica quella che andrà in scena al comunale di Poggio Nativo. I mirtensi e lo Sporting sono entrambe a quota 14 punti a -1 dal Settebagni capolista. Sa già di scontro diretto fra due compagini che si godono momentaneamente la seconda posizione del girone. Nove le reti del Poggio Mirteto, 13 quelle dei romani. Quest’ultimi hanno la miglior difesa del girone, solo quattro i gol subiti in sette gare mentre i mirtensi sono a quota sette.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dopo San Basilio, Cantalice, Amatrice è arrivata l’ora di un’altra importante sfida. Ritengo l’organico dello Sporting all’altezza delle tre menzionate e, senza dubbio, una delle sfide più difficili del campionato. Hanno qualità fisiche, tecniche in ogni reparto, hanno giocatori di grande esperienza e dal curriculum importante. Ma non sono imbattibili e soprattutto, pur rispettandoli profondamente, vogliamo affrontarli con coraggio, determinazione e voglia di mettere in campo tutto il nostro valore! I ragazzi hanno lavorato bene in settimana e sono sicuro che si faranno trovare pronti. Poi, come sempre, il campo emetterà il suo verdetto».

Grifone Gialloverde-Amatrice (ore 17:30, arbitro Ruggiero di Frosinone)

L’Amatrice va in trasferta. Dopo la beffa nella gara col Sant’Angelo(2-2), i rossoblù vogliono ripartire. La vetta dista solo tre lunghezze.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Veniamo da un pareggio beffa di domenica scorsa e dobbiamo in tutti i modi riscattarci. In settimana abbiamo preparato al meglio la partita e ci siamo ripromessi di trasformare la delusione del pareggio in energia positiva. Siamo consapevoli di affrontare una squadra attrezzata nonostante la posizione attuale di classifica».

Bf Sport -Tor Lupara (ore 14:30, arbitro Tamburro di Tivoli)

Dopo l’ultima uscita chiusasi col piede sbagliato, la Bf Sport cerca di voltare pagina. Gialloneri al Gudini ospitano il Tor Lupara. I romani nella precedente uscita hanno travolto 5-1 il Futbol Montesacro.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Affrontiamo una squadra giovane che viene da una domenica importante. Dall’altra parte trova una squadra che non sta attraversando un buon momento. In settimana ho parlato con i ragazzi, spero ci sia una reazione almeno emotiva. Serve voglia e determinazione, quella che è mancata nelle ultime trasferte e che mi ha fatto molto arrabbiare. Ora mi è passata e sto pensando già al Tor Lupara».

Real San Basilio-Valle del Peschiera (ore 14:30, arbitro Palladino di Viterbo)

Il Vdp si presenta sul campo del San Basilio in forte criticità. Difesa totalmente da rivedere. Proprio quel reparto difensivo che è il punto forte della matricola allenata da mister Pezzotti. In settimana ha lasciato il club Matteo Colantoni, ex capitano del Vdp. Inizio prossima settimana la firma sulla sua nuova avventura.

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«Tra infortunati, squalificati ed affetti da malanni di stagione non so proprio dove mettermi le mani. Giocherò con una difesa totalmente rimaneggiata in una partita molto difficile. Speriamo di non perdere male perché mi dispiacerebbe rovinare quello che di buono è stato fatto fino ad ora. Faremo quello che possiamo».

Cantalice-Nomentum (ore 11, arbitro Mengoni di Roma 1)

Al Ramacogi il Cantalice aspetta il Nomentum. Biancorossi che sono obbligati a strappare punti dopo le ottime prestazioni arrivate fin qui.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Arriviamo a questa gara con forte entusiasmo e voglia di fare risultato. La squadra è compatta e consapevole di poter fare una gara in cui il tre punti saranno fondamentali. Avremmo di fronte un ottima compagine con individualità importanti allenata da un mister che conosce molto bene la categoria ,la cosa positiva è che per la prima volta da inizio stagione la rosa è quasi al completo a parte l’ assenza di Camilli».

Sant’Angelo Romano-Passo Corese (ore 11, arbitro Della Valle di Roma 2)

Il Passo Corese, fanalino di coda del girone B, tenta il colpo sul campo del Sant’Angelo Romano. Tre punti per restare al passo delle concorrenti o la strada si fa in salita.

Pietro Vecchiotti, tecnico del Passo Corese

«Incontriamo una squadra molto forte con ottimi giocatori e una difesa solida. Noi stiamo lavorando con tranquillità. Ripartiamo dalle prestazioni. Dobbiamo curare dei dettagli, speriamo di portare a casa un risultato positivo che possa dare fiducia e smuovere la classifica».

Le altre gare (VIII giornata)

Futbol Montesacro-Settebagni

Riano-Athletic Soccer Accademy

La classifica

Settebagni 15

Spes Montesacro e Poggio Mirteto 14

San Basilio e Amatrice 12

Bf Sport 11

Sant’Angelo Romano 10

Valle del Peschiera e Futbol Montesacro 9

Athletic Soccer Accademy, Riano, Nomentum e Cantalice 8

Tor Lupara 5

Grifone Gialloverde e Passo Corese 4