Mercoledì 31 Maggio 2023, 09:26

Il favorito resta Aurelio Andreazzoli, con il suo ritorno sulla panchina della Ternana più probabile di quello di Fabio Liverani e di altre soluzioni. Dopo il gioco di percentuali che ha interessato il presidente Stefano Bandecchi nella sua corsa alla carica di sindaco di Terni, proviamo a giocare con i numeri e le previsioni anche per il futuro del calcio rossoverde. Ora, passata la grande e lunga ondata elettorale, il massimo dirigente, insieme al suo vice Paolo Tagliavento, comincerà a pensare anche al futuro della Ternana. A giorni potrebbe esserci, intanto, un primo incontro con il direttore sportivo Luca Leone, per parlare anche del suo futuro. La sua posizione è considerata in bilico, ma non è detto che le parti si separino davvero. Anche se restano insistenti le voci di un ingaggio di Walter Sabatini. Ma un'altra possibilità è quella di affidare un nuovo incarico anche a Carlo Mammarella, da poco con la tessera da diesse in tasca. Tra l'altro, Mammarella aveva collaborato, sebbene in staff tecnico, proprio con Andreazzoli nella sua parentesi sulla panchina della prima squadra. Il binomio, stavolta con l'ex terzino sinistro in un altro ruolo, potrebbe ricostituirsi pure per il 2023-2024. E' per questo che Andreazzoli appare al momento il favorito per riottenere la panchina. Lui, a quanto pare, non ha mai rotto definitivamente con la Ternana. E adesso, è davanti a tutti nelle possibilità di scelta della società per il prossimo campionato. Giochiamo, dunque, a fare le percentuali di probabilità, sempre con la possibilità di venire smentiti dai fatti e dalle scelte definitive della società. Oggi, però, nel borsino degli allenatori potremmo attribuire un 40% di possibilità proprio al ritorno di Andreazzoli. Segue, con un 25%, l'ipotesi dell'altro ritorno, quello di Fabio Liverani che dopo il 30 giugno sarà svincolato dal Cagliari. Poi, con un 20%, c'è la possibilità di adottare un'altra scelta, diversa da quelle già ipotizzate, cioè da Davide Nicola a un possibile nome nuovo a sorpresa. Le ultime due eventualità sono per un 10% la soluzione di un ingaggio di Daniele De Rossi (legato, comunque, a quello di Sabatini) e, infine, per un 5%, la riconferma di Cristiano Lucarelli, ancora con due anni di contratto. Queste, le probabilità al giorno d'oggi. Ma come un sondaggio elettorale, ogni giorno che passa i numeri possono cambiare. Bandecchi e Tagliavento dovranno intanto parlare con Leone. Poi, si prenderà una decisione, sia sul nome del direttore sportivo, sia su quello del mister. Entro i primi 10 giorni di giugno, probabilemte, questo quadro sarà delineato. Poi, c'è da tracciare lo schema della nuova squadra, tra chi potrà ambire a una riconferma e chi potrà essere messo nella lista dei partenti nella sessione estiva. Accanto a questo, si individueranno, per caratteristiche, i calciatori dei quali avrà bisogno l'allenatore. Dipenderà da chi sarà a guidare le Fere nel 2023-2024. Per ora, nè il presidente e nè altri dirigenti si sbilanciano sugli obiettivi per la prossima stagione. I ben informati, però, riferiscono di un Bandecchi intenzionato ancora una volta a lavorare in estate per una Ternana di valore, di qualità e competitiva. Le ambizioni, probabilmente, non si sono intaccate, nonostante gli ultimi due anni con poche soddisfazioni e con diversi bocconi amari ingoiati.