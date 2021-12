Fc Rieti, altri guai: accolti i lodi degli ex allenatori. Un mese per saldare il conto

RIETI - Piove sul bagnato in casa Rieti. Lo scorso 15 dicembre, infatti, il Collegio Arbitrale della Figc ha accolto i lodi presentati dagli ex allenatori Raffaele Battisti, Lorenzo Pezzotti e Gianni Bianchetti in merito ai mancati pagamenti di alcini stipendi arretrati, mentre sul lodo di Stefano Campolo il pronunciamento è stato rinviato perché è ancora in corso un'attività istruttoria.

Nel comunicato ufficiale n. 6/2021 si specifica che "i suddetti lodi arbitrali sono inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 delle Noif e del Cgs), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto. Il pagamento degli importi riconosciuti dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica del lodo arbitrale. Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 “violazioni in materia gestionale ed economica”, c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva (“penalizzazione di uno o più punti in classifica). In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva". Di fatto, se entro il prossimo 13 gennaio il club non salderà i conti, scatterà in automatico la penalizzazione in classifica, rendendola ancor più pericolante di quanto non lo sia oggi.