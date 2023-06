Serie A, ecco gli allenatore della serie A 2023-2024: il Napoli vira su Galtier, il Frosinone pensa a Di Francesco

È appena terminata la stagione, ma intanto le 20 squadre della serie A 2023-2024 hanno cominciato a programmare il futuro. Molte lo faranno con lo stesso allenatore della scorsa stagione, altre invece hanno deciso di cambiare. Nella serata di ieri è arrivata la decisione di Fabio Grosso che ha comunicato al Frosinone che non sarà il tecnico dei ciociari nella prossima stagione. Mentre il Napoli, campione in Italia in carica, va verso Christophe Galtier, che sembra ormai aver superato Paulo Sousa nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis.

ATALANTA

Gian Piero Gasperini (confermato)

BOLOGNA

Thiago Motta (confermato)

CAGLIARI

Claudio Ranieri (confermato)

EMPOLI

Paolo Zanetti (confermato)

FIORENTINA

Vincenzo Italiano (confermato)

FROSINONE

Uno tra Eusebio Di Francesco, Roberto D’Aversa, Davide Nicola e Fabio Pecchia

GENOA

Alberto Gilardino (confermato)

INTER

Simone Inzaghi (confermato)

JUVENTUS

Massimiliano Allegri (confermato)

LAZIO

Maurizio Sarri (confermato)

LECCE

Marco Baroni sta decidendo.

MILAN

Stefano Pioli (confermato)

MONZA

Raffaele Palladino (confermato)

NAPOLI

In lizza Christophe Galtier e Paulo Sousa

ROMA

José Mourinho (confermato)

SALERNITANA

Al momento Paulo Sousa.

Piace Roberto D’Aversa

SASSUOLO

Alessio Dionisi (confermato)

TORINO

Ivan Juric (confermato)

UDINESE

Andrea Sottil (confermato)

VERONA

Marco Zaffaroni (confermato)