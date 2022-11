Seconda, fattore campo decisivo nella seconda giornata. I commenti di allenatori e dirigenti

RIETI - Seconda giornata del girone C di Seconda Categoria che consegna la vetta della classifica a quattro matricole del campionato che restano in attesa del risultato del match di domani tra Cittareale e Alto Lazio (fischio d’inizio alle ore 15 al Comunale di Cittareale). I padroni di casa sono chiamati a bissare il successo dell’esordio per tenere il passo di Cittaducale, Forano, Real Gavignano Ponzano e Gens Cantalupo, tutte a punteggio pieno finora.



Risultati, marcatori e commenti (II giornata)

Cittaducale – Torri in Sabina 3-1

Pirri A., De Fulgentiis L., Fiocco J.(C), Splendori E. (T)



Secondo successo consecutivo per Cittaducale che nel primo tempo si porta avanti sul 2-0. Reazione di Torri in Sabina nella ripresa che accorcia le distanze ma si espone nel tentativo di recuperare il risultato e subisce la rete che chiude la gara.



Danilo Degano, allenatore Cittaducale: «Siamo stati bravi a pressare gli avversari nella loro metà campo e a sfruttare i loro errori. Nonostante un insolito caldo di fine ottobre abbiamo giocato un primo tempo ineccepibile e siamo andati negli spogliatoi sul 2-0. Purtroppo siamo calati fisicamente nella seconda metà di gara: ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto, rischiando di dar vita ad una loro rimonta. Siamo stati però bravi a reagire subito dopo il gol preso e a rimettere subito due lunghezze di vantaggio tra noi e gli avversari. Siamo contenti per la vittoria, ma ora testa alla prossima sfida».



Fabio Magrini, dirigente Torri in Sabina: «Abbiamo concesso la prima rete su una nostra disattenzione, il secondo gol è frutto di una punizione con deviazione. Nella ripresa abbiamo reagito e accorciato le distanze in apertura, abbiamo avuto diverse occasioni per arrivare al pari ma non siamo stati abbastanza freddi sotto porta. Ci siamo esposti a rischi e abbiamo concesso il terzo gol su una punizione conquistata da loro su una ripartenza. Potevamo gestire meglio la gara, dobbiamo assolutamente correggere gli errori commessi. Adesso testa bassa e pedalare in allenamento per arrivare pronti e carichi al match contro la Gens Cantalupo. Hanno pesato finora le assenze e gli infortuni, sicuramente cercheremo di rimetterci in sesto il prima possibile».



Real Gavignano Ponzano – Velinia 2-1

Petitta L. (V), Barnabei A., Gherardo Y. (G)



Vittoria in rimonta per il Real Gavignano Ponzano. Rete dopo due minuti degli ospiti che provano a difendere il risultato per tutto il match. Gavignano ribalta il risultato nei minuti finali con la rete di Gherardo arrivata agli sgoccioli del tempo regolamentare.



Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Sono contento per il risultato, la squadra ha reagito bene dopo una partita sofferta a causa del gol iniziale. Loro hanno fatto un’ottima fase difensiva e abbiamo fatto fatica. Poi nel secondo tempo i cambi hanno fatto la differenza: da noi sono entrati giocatori molto forti che ci hanno aiutato a ribaltare il risultato».



Mauro Lucarelli, tecnico Asd Velinia: «Siamo stati bravi ad indirizzare la gara all’inizio ma purtroppo nel finale ci è sfuggita la vittoria dalle mani. Ci siamo presentati con una panchina cortissima e rimaneggiati, alla lunga abbiamo pagato. Possiamo recriminare un po’ sul gol del pari forse viziato da un contatto subito dal nostro portiere, ma ci rimbocchiamo le maniche in vista dei prossimi impegni».



Santa Susanna – Piazza Tevere 3-2

Ometto F., Ometto F., Ometto F. (S), Cipriani F., Casciani M. (P)



Prima vittoria in campionato per Santa Susanna che ribalta la partita nel secondo tempo. Prima frazione che vede Piazza Tevere andare avanti 0-2. Nella ripresa i padroni di casa riescono grazie ad una sontuosa prestazione di Ometto a ribaltare il match nonostante l’uomo in meno.



Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Primo tempo molto tattico con le squadre che hanno fatto fatica ad esprimersi al meglio. Nella ripresa siamo andati sotto di due gol, entrambi su calcio di rigore, e di un uomo, espulso in occasione del secondo penalty. I cambi di mister Fabiani ci hanno permesso di reagire. Un monumentale Fabrizio Ometto ha prima accorciato a dieci minuti dalla fine, poi pareggiato e nel recupero ci ha trainati verso la vittoria. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto sia bello il gioco del calcio. Il campionato è appena cominciato, ma se la voglia di vincere vista nei ragazzi è questa sono sicuro che ci leveremo qualche soddisfazione».

Forano – Montopoli 2-1

Gulino F. (M), Balducci C., Migliorati A. (F)



Secondo successo su altrettante partite anche per Forano che fa suo il derby della bassa Sabina contro Montopoli (in foto). Ospiti avanti grazie al pallonetto di Gulino ma raggiunti sul finale di primo tempo. I foranesi portano a casa i tre punti grazie al rigore di Migliorati realizzato nella ripresa.



Andrea Munzi, tecnico Asd Forano Calcio 2020: «Sono molto contento del risultato. La partita è stata nervosa e poteva essere risolta solo da episodi. Spesso li abbiamo avuti a sfavore, vedi un episodio dopo dieci minuti che ci ha visto annullare una rete o come il loro gol a nostro parere nettamente in offside. Siamo stati bravi a reagire e a portare a casa i tre punti. Posso capire il nervosismo che una partita così delicata e combattuta può portare, ma non giustifico certi atteggiamenti a fine partita di qualche componente della panchina avversaria. Personalmente sono dispiaciuto di tutto ciò, dopo il triplice fischio tutto deve normalizzarsi».

Bruno Valentini, tecnico Usd Montopoli: «Partita complicata e nervosa. Nonostante ciò ho visto due squadre ben messe in campo. Abbiamo subito le due reti su disattenzioni da palla inattiva, potevamo essere più attenti anche se sul loro pareggio ho qualche dubbio riguardo la posizione del loro attaccante. Avevamo parecchie assenze quindi ho dovuto far ruotare praticamente tutti i giocatori che avevo a disposizione. Sono contento per l’esordio del giovanissimo Mattei, un classe 2005 che quest’anno ci darà una mano. Adesso non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e prepararci al meglio per il prossimo incontro».



Gens Cantalupo – Sporting Corvaro 1-0

Casali F.



Punteggio pieno e testa della classifica anche per la matricola Gens Cantalupo, vittoriosa al “Tempesta” contro lo Sporting Corvaro. Gli ospiti nella ripresa falliscono un rigore e vengono beffati dalla rete di Casali che vale i tre punti per la Gens.



Fabrizio Lattanzi, dirigente Gens Cantalupo: «Primo tempo in cui abbiamo sofferto, non siamo riusciti a fare il nostro gioco a causa del loro possesso palla. Nella ripresa siamo entrati con un altro spirito e un’altra mentalità, il nostro gioco ne ha giovato. Con i cambi abbiamo avanzato il baricentro per attaccare meglio e creare più problemi. Siamo stati bravi a concedere poche occasioni ai nostri avversari nonostante il loro buon palleggio. L’arbitro ha concesso poi un calcio di rigore per un fallo di mano dubbio del nostro difensore, ma per fortuna il nostro portiere è riuscito a neutralizzare. Dopo questo episodio ci siamo caricati e siamo riusciti a siglare il gol partita con tenacia e forza».



Atletico Cantalice – Torpedo Rieti 1-1

Gunnella D. (T), Milani M. (AC)



Esordio stagionale per la Torpedo Rieti che dopo il turno di riposo fa visita all’Atletico Cantalice. Partita aperta dal gol dei padroni di casa che passano in vantaggio con Milani. Nel secondo temo esce la Torpedo Rieti che a dieci dalla fine conquista il penalty poi convertito da Gunnella per il pareggio definitivo.



Mercoledì 2 novembre

Ore 15

Cittareale – Alto Lazio

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Riposa: Monte San Giovanni

Classifica

Real Gavignano Ponzano 6

Cittaducale 6

Gens Cantalupo 6

Forano 6

Cittareale 3

Montopoli 3

Santa Susanna 3

Atletico Cantalice 2

Alto Lazio 1

Torpedo Rieti 1

Monte San Giovanni 1

Sporting Corvaro 0

Torri in Sabina 0

Piazza Tevere 0

Velinia 0

Cittareale, Alto Lazio, Torpedo Rieti e Monte San Giovanni con una partita in meno