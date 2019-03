BASKET CONTIGLIANO

RIETI - Nell'ottava giornata di ritorno, vittoria dei Babadook sul campo della Pallacanestro Perugia, mentre sempre in trasferta cade il Basket Contigliano sul campo dei Leoni Altotevere. Nel weekend al PalaItis c'è il derby reatino, fondamentale per la corsa ai playoff.Brutta sconfitta per la formazione di Brunelli, che contro gli umbri cede 60-49, scivolando così al sesto posto. Un palso falso per gli amarantocelesti, che comunque da domenica, con la sconfitta di Fratta, hanno raggiunto la matematica qualificazione ai playoff. Per Contigliano, ormai con la post season in tasca, c'è da migliorare il posizionamento in classifica in vista del rush finale. Mentre sulla gara coach Brunelli, afferma: «Quella di domenica è stata una partita difficile, per colpa nostra e me ne assumo le responsabilità. Abbiamo giocato come se fosse una partita fondamentale, non compromette il nostro cammino, ma sono sicuro che ci farà crescere. Venerdì c'è il derby, mi auguro che sia una bella partita, nel segno della correttezza».Non perde colpi la formazione giallonera, che batte la Pallacanestro Perugia 57-72, in un fine settimana ricco di successi per la società reatina, con le vittorie nel calcio e nel futsal. Successo netto e mai in discussione, con gli ospiti sempre avanti, confermandosi un cliente difficile per chiunque, in vista del finale di stagione e dei playoff sempre più vicini. Sulla vittoria coach Marchione: «Sapevo che Perugia è una squadra molto giovane e la loro arma è giocare in velocità. Noi abbiamo difeso a uomo per 40 minuti e cercato di mantenere i ritmi bassi in ogni azione. Abbiamo sfruttato i lunghi e giocato di squadra, nel primo tempo le triple di Pitoni hanno creato un margine di distanza, a partire dal terzo quarto con le triple di Colantoni eravamo a più 25 punti di distacco da Perugia. Grande prova di Luca Salari, sta tornando il giocatore che conosco».: Castrucci 4, Pitoni 22, Di Battista, Scappa 2, Luchetti, Salari L 8, Grillo 8, Di Fazi J. 3, Colantoni A. 25 Coach Marchione: 10- 22, 17-19, 15-17, 15- 17Pontevecchio Basket - Ternana Basket 57 - 39Nestor Basket Marsciano - Città di Castello Basket 64 - 51Soriano Virus - Orvieto Basket 106 - 22Basket Club Fratta - Umbertide Virtus Bastia 47 - 72Basket Leoni Altotevere 28Città di Castello Basket 26Virtus Bastia 26Soriano Virus 26Basket Contigliano 22Nestor Basket Marsciano 22Pontevecchio Basket 20Babadook & Friends Cittaducale 17Basket Club Fratta Umbertide 14Ternana Basket 12Pallacanestro Perugia 10Orvieto Basket 2