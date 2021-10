Processo penale, Canzio nominato dalla ministra Cartabia tra i presidenti per attuare la riforma

Domenica 31 Ottobre 2021, 11:14

RIETI - Il presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, già magistrato a Rieti per 18 anni e nel 2016 insignito dal Comune della cittadinanza benemerita, è stato nominato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia presidente di uno dei tre gruppi di lavoro (in totale sono cinque) dedicati alla riforma del processo penale, per l’attuazione della legge delega di riforma della giustizia penale, approvata dal Parlamento lo scorso 27 settembre. Insieme a Canzio, coordineranno i lavori dei gruppi l’altro presidente emerito della Cassazione Ernesto Lupo, e il presidente emerito della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi. Il decreto, firmato dalla Guardasigilli, è stato pubblicato sul sito ufficiale del ministero e prevede il complessivo coinvolgimento di 48 esperti, tra professori universitari, magistrati e avvocati.

La scelta su Canzio, chiamato nel 2020 a dirigere il tribunale di San Marino per ristrutturarne l’organizzazione giudiziaria, è stata suggerita dalle numerose esperienze professionali del magistrato avendo presieduto le Corti di Appello di Milano e L’Aquila, oltre alcune commissioni ministeriali nominate per varare le più importanti riforme in campo processuale penale degli ultimi anni. Lo stesso Canzio era stato indicato, lo scorso febbraio, come papabile ministro della Giustizia del governo Draghi, ruolo poi ricoperto dalla Cartabia.