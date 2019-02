RIETI - Appuntamento domani, venerdì 8 febbraio alle ore 15.30, nella sala conferenze della Camera di commercio di Rieti, con l'Associazione difensori di ufficio di Rieti. Un appuntamento formativo con la folta schiera degli avvocati reatini che verterà sul tema "Dall'analogico al digitale: la forma e il linguaggio degli atti e dei provvedimenti giudiziali". Un soggetto di grande attualità per il popolo togato considerato il costante avanzare delle nuove tecnologie digitali.



Un dibattito che annovera tra i relatori il primo presidente emerito della Corte di cassazione, Giovanni Canzio, il presidente della II sezione civile del tribunale di Roma, Francesco Oddi e l’avvocato del foro di Roma, Giuseppe Dante. Dopo il saluto del presidente Adur, Giovanni Fontana e del neo presidente dell’ordine degli avvocati, Attilio Ferri, introdurrà i lavori l’avvocato Letizia Carosella, presidente nazionale Adu. Il focus dell'incontro punterà sulla chiarezza degli atti processuali nei processi di primo grado, i requisiti dell’atto scritto forense e la forma e il linguaggio delle parti. Un convegno che anticipa di un giorno l’assemblea nazionale dell’Associazione difensori di ufficio Italia per il rinnovo per il rinnovo delle cariche statutarie. .









