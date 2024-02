Poggio Mirteto cerca il bis sul campo dell'Atletico Lodigiani. Pieroncini: «Non dobbiamo abbassare la guardia»

RIETI - Dopo essere tornato al successo, il Poggio Mirteto tenta il bis sul campo dell’Atletico Lodigiani. Domani alle 11 sul sintetico del “Gillaro”, i mirtensi sono chiamati a raccogliere punti per uscire il prima possibile dalla zona calda del girone. La gara di andata al Valletonda terminò con la vittoria dei sabini per 4-0.

I padroni di casa sono in crisi di risultati, non vincono dal 3 dicembre. Da quel giorno solo due pareggi e tutte sconfitte. Solo sette i punti raccolti in casa, terza peggior difesa del campionato. I mirtensi hanno tutte le carte in regola per fare prestazione e risultato.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Abbiamo trascorso una settimana serena ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo portare via punti dal campo dell’Atletico Lodigiani altrimenti vanifichiamo lo sforzo fatto domenica. Sono convinto che faremo una grande partita consapevoli che affronteremo un avversario che ha fame di punti come lo siamo noi».