La Npc resiste solo un tempo alla quotata Roseto: 73-51. Cassar ko, Cavallero non al top: Ponticiello: «Pagate le rotazioni limitate»

RIETI - Nella prima uscita stagionale, la Npc Rieti va ko al PalaMaggetti di Roseto. Passano i padroni di casa di Gramenzi, 73-51 il finale, con i reatini che si aggiudicano soltanto la prima frazione, per il resto è netta affermazione del quotato team abruzzese.

Ponticiello senza due pedine chiave, con Cassar influenzato e l'argentino Cavallero a mezzo servizio, ha analizzato così la prova dei suoi: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, con due quarti dove abbiamo messo in evidenza le cose sviluppate in questa settimana e mezza di lavoro. Nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà nello sviluppare le nostre situazioni di gioco, ma avere due giocatori in meno nella rotazione, con Cassar influenzato e poi aver deciso di non forzare l'impiego di Cavallero, ha limitato la nostra produttività offensiva.

In ogni caso le problematiche difensive della ripresa sono gli aspetti principali da mettere a fuoco nelle prossime sedute d'allenamento.



Il tabellino

Npc Rieti: Bacchin 1, Cavallero 5, Markovic 13, Da Campo 11, Perella, Mele, Melchiorri 5, Del Sole 4, Agostini 12, Imperatori, Roversi, All. Ponticiello.



Gli abbonamenti

Avviata la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 per la Npc, con diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Dal 30 agosto presso lo stand del club, presente alla Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, sarà possibile sottoscrivere la propria tessera nei seguenti giorni: mercoledì (20:30), giovedì (20:30), venerdì (20:30), sabato (20:30) e domenica (16 - 20:30).