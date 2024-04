Npc, buon test a Roma contro la Virtus: 65-64 per i reatini. Ponticiello: «Ritmi alti e buona intensità»

RIETI - Buon test per la Npc, a lavoro per preparare il primo turno playout contro Cassino, ieri a Roma ha sfidato la Virtus Roma 1960, formazione di B Interregionale qualificata ai playoff promozione per la serie B Nazionale. Quattro frazioni di gioco, punteggio azzerato al termine di ogni quarto, due a reatini e due alla compagine di Tonolli. Alla fine ha vinto la Npc 64-65.

L’analisi di coach Ponticiello: «Abbiamo giocato uno scrimmage a ritmi molto alti, distribuendo i minutaggi e rimettendo nelle rotazioni Mattia Da Campo, tenuto prudenzialmente a riposo contro Piombino. Molto bene il primo ed il quarto quarto, con buona intensità difensiva ed ottimi riflessi dell’intenso lavoro di questo ultimo microciclo».

Parziali del match: 17-20; 20-16; 16-14; 11-15

Npc Rieti: Mele 3, Da Campo 8, Markovic 18, Melchiorri 13, Cassar 2, Del Sole 2, Sulina 7, Zucca 10, Novelli 2, Margarita, Reginaldi.