Real Sebastiani in campo nel ricordo di Riccardo Blasi. Test probante con Napoli. Rossi: «Fare bella figura»

RIETI - Torna al PalaSojourner questa sera il Real Sebastiani Rieti. Un appuntamento a suo modo storico per il basket reatino che torna ad ospitare nel proprio palazzetto una formazione di Serie A1. Questa sera alle 21 ci sarà la gara tra Real Sebastiani Rieti e Gevi Napoli in occasione del primo “Memorial Riccardo Blasi”, organizzato per ricordare il ragazzo reatino scomparso il 28 novembre scorso, ex giocatore e tifoso della Sebastiani.

La gara

Dopo aver affrontato in settimana Scafati, il Real Sebastiani Rieti è pronto per sfidare per la seconda volta nel giro di pochi giorni un’altra formazione di A1. Diverse le novità nel roster e nello staff di Napoli, a partire dal coach che sarà Igor Milicic, tecnico anche della nazionale polacca ed ex cestista della nazionale croata. Per quanto riguarda il roster, arrivano nella posizione di playmaker Giovanni De Nicolao, reduce dall’esperienza a Varese, e Jacob Pullen, americano ex Virtus Bologna e Barcellona che ha passato la scorsa stagione all’Al Kuwait. Il reparto esterni è composto dal polacco Michal Sokolowski, ex Besiktas che Igor Milic conosce molto bene, l’americano Justin Jarowski, Michele Ebeling (ex Urania Milano) e dall’ala grande croata Tomislav Zubcic.

Sotto canestro ingaggiato Alessandro Lever, da Trieste, insieme all’americano Tariq Owens, lo scorso anno a Varese.

Le dichiarazioni pre-gara

«Obiettivo: fare un altro passo in avanti rispetto alla gara contro Scafati – dice il tecnico del Rsr Alesssandro Rossi - l’avversario sarà, anche questa volta, molto forte. Noi però vogliamo fare bella figura alla prima davanti al nostro pubblico. La partita, però, sarà solo la cornice dell’evento vero e proprio. La cosa più importante è il ricordo di Riccardo e noi siamo orgogliosi di contribuire a tenerlo vivo in un evento».

L’incasso

Parte dell’incasso (il 25 percento) sarà destinato alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Al PalaSojourner sarà presente anche Michele De Pascale, presidente della Provincia di Ravenna.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24 Italiano 31, Nobile 32. All. Rossi

Gevi Napoli: De Nicolao, Pullen, Jaworski, Sokolwski, Ebeling, Subcic, Owens, Lever, Mabor. All. Milicic