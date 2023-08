Il Real Sebastiani cede con onore a Scafati: 73-61. Debutta Hogue. Foto. Rossi: «Un ottimo test»

RIETI - Il Real Sebastiani cade nel secondo test amichevole stagionale nella proibitiva trasferta contro Scafati, squadra di A1. Al PalaMangano la squadra di Sacripanti batte Rieti 73-61 dopo una gara già indirizzata nella prima frazione, chiusa in doppia cifra di vantaggio, ma con la squadra di coach Rossi che riduce nell’ultimo periodo il distacco.

Debutto per Dustin Hogue (8 punti per il lungo Usa), doppia cifra ancora per Johnson (19 punti) e Ancellotti (14).

Sabato il Rsr debutterà al PalaSojourner contro un’altra formazione di A1, Napoli, in occasione del Memorial “Riccardo Blasi”.

I campani nella prima frazione impongono il loro ritmo andando subito in doppia cifra di vantaggio (20-10), con buoni spunti per Rieti che arrivano dall’asse play-lungo Johnson-Ancellotti con i due che combinano per tutti i 10 punti amarantocelesti del primo quarto. Primi punti in maglia Sebastiani per Dustin Hogue nella seconda frazione con il copione che non cambia: Rieti non contiene le offensive degli scafatesi e va all’intervallo sul 42-25. Rientra bene la Sebastiani nel terzo periodo che si conclude 17 pari con 6 punti di Sarto e il duo Ancellotti-Johnson che raggiunge la doppia cifra personale. Nell’ultimo periodo Rieti si riavvicina guidata dai punti di Jazz Johnson, il miglior realizzatore dei suoi con 19 punti, e chiude a meno 12 per il 73-61 finale.

Le dichiarazioni di coach Rossi

"Un ottimo test - spiega il tecnico amarantoceleste Alessandro Rossi - All'inizio abbiamo sofferto la loro fisicità inevitabilmente. Ci abbiamo messo una ventina di minuti ad adattarci per poi essere più puliti nelle soluzioni offensive, la loro è una squadra che difende duramente, con molta aggressività e noi abbiamo fatto all'inizio più fatica a trovare le nostre linee di gioco abituali, poi nel secondo tempo siamo andati meglio. Fossimo stati perfetti ci saremmo dovuti preoccupare. Mi è molto piaciuto che la squadra anche nei momenti di break negativi non si sia mai disunita. Questa gara ci dà ulteriori stimoli su cui lavorare. Sabato ci sarà un'altra sfida dura ma in questa fase vogliamo costruire la nostra identità e queste gare ci aiutano".

Tabellino

Scafati – Real Sebastiani Rieti 73-61

Parziali: 20-10; 22-15; 17-17; 14-19

Quintetto Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Italiano, Petrovic, Ancellotti

Real Sebastiani Rieti: Sarto 6, Frattoni , Petrovic , Piccin 3, Hogue 8, Ancellotti 14, Johnson 19, Raucci i 5, Italiano 2, Nobile 2, Spanghero 2. Coach: Alessandro Rossi.