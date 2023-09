Cantalice, debutto con sconfitta: i biancorossi battuti 3-2 dal Palombara. Si cercano portiere e attaccante

RIETI - Il Cantalice conclude con una sconfitta la sua prima amichevole stagionale. Ieri sera, i biancorossi sono stati ospiti del Palombara (Prima categoria). Il match è terminato 3-2 in favore dei padroni di casa.

Match che non ha raccolto però tutta la rosa dei reatini in quanto giocata in infrasettimanale. Tanti i giovani scesi in campo.

I padroni di casa passano in vantaggio nel corso del primo tempo poi il Cantalice la ribalta: prima il pareggio con Celebi poi l’1-2 siglato da Agostini. Nella ripresa il Cantalice colpisce un palo e una traversa poi il Palombara si fa di nuovo avanti e chiude la gara 3-2.

Le parole del presidente Franco Panfilo

«La condizione atletica sta migliorando, più che una amichevole è stato un ottimo allenamento. Ho visto buone cose a livello offensivo mentre qualche indecisione in difesa. In porta ha esordito Castrucci ma siamo alla ricerca di un altro portiere per completare il reparto. Sul fronte offensivo manca una punta di spessore, vedremo».