San Marino, resta l'ultimo posto nel ranking mondiale. 0-0 con il Saint Kites e Nevis, decimo risultato positivo in 203 gare ufficiali

Ci hanno provato fino all'ultimo contro Saint Kitts e Nevis, invece il bilancio della doppia amichevole al San Marino Stadium è di un pareggio (0-0) dopo una sconfitta (3-1 dopo l’illusorio vantaggio di Filippo Berardi su rigore nel quarto match consecutivo a segno per i titani). La Nazionale biancazzurra ha tenuto a battesimo Roberto Cevoli, ottavo commissario tecnico della storia, contro la selezione 139a nel ranking mondiale, federazione di uno stato insulare dell'America centrale corrispondente a un piccolo arcipelago formato da due isole delle Piccole Antille, per provare a lasciare l’ultimo posto.

Il San Marino non riesce a vincere

Il pareggio si è portato dietro qualche rimpianto per le occasioni create con gli attaccanti Filippo Berardi (classe 1997, ex giovanili del Torino, trascorsi con Juve Stabia, Monopoli, Vibonese e Ancona nella Serie C italiana) e Nicola Nanni (gioca con l’Olbia in C).

Così ha dovuto rimandare ancora l’appuntamento con la seconda vittoria: l’unica in 203 partite ufficiali giocate resta infatti quella del 28 aprile 2004 per 1-0 in amichevole contro il Liechtenstein, con il gol su punizione del capitano Andy Selva (ex attaccante di Verona, Sassuolo e Spal).

Lo score del San Marino tra tutte le competizioni

Dopo quest’ultimo 0-0 con il Saint Kitts e Nevis, dall'anno del riconoscimento da parte di Uefa e Fifa che risale al 1988, lo score dei titani tra tutte le gare disputate è di una vittoria, 10 pareggi e 197 sconfitte.

San Marino è tornato a fare risultato dopo l’1-1 il 17 novembre 2022 con il Santa Lucia. Il sogno è vincere una partita in un girone di qualificazione di Mondiali ed Europei, magari nella prossima Nations League Lega D con Liechtenstein (esordio a Serravalle il 5 settembre) e una tra Lituania e Gibilterra nel gruppo 1.