Test di spessore per il Fc Rieti: il 30 dicembre al “Gran Sasso” contro L'Aquila. Esordio per il neoacquisto Monteforte

RIETI - Il 2023 del Rieti di Raffaele Battisti si concluderà sabato 30 dicembre con l'amichevole di lusso organizzata in collaborazione con il L'Aquila 1927, in programma allo stadio "Gran Sasso d'Italia - Italo Acconcia" alle ore 14,30. Un test probante, per gli amarantoceleste, al cospetto di un avversario di due categorie superiore (i rossoblù militano in serie D), contro il quale ci sarà il debutto assoluto di Matteo Monteforte, l'attaccante romano ingaggiato alla vigilia di Natale, che renderà sicuramente più forte e ancor più competitivo l'undici amarantoceleste per un girone di ritorno che vedrà la squadra reatina difendersi dagli assalti delle inseguitrici, su tutti il Monterotondo 1935 attardato di 4 punti, ma anche Riano e Fiano Romano, poco più sotto.

