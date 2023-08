Nastri colorati e mani rosse per dire no alla violenza sulle donne. L'azione sul ponte pedonale

RIETI - Nastri colorati, uno striscione rosso con tante mani stampate e una scritta “No violence”. Questa la manifestazione che ha colpito molti curiosi e passanti sul ponte pedonale nel lungo velino.

Una domenica di metà agosto, per sensibilizzare persone e passanti in un tema caldo, che troppo spesso passa inosservato perché si ha paura di denunciare.

Tante mani colorate di rosso, sangue che troppo spesso colpisce le donne nelle proprie mura domestiche.

In Italia più del 30 percento delle donne ha subito una forma di violenza fisica o sessuale. Per circa il 60 percento, le violenze sono commesse da partner o ex partner. La paura di denunciare nel corso di queste “persecuzioni” violente è tanta. E gesti come questo potrebbero incentivare le donne a trovare il coraggio nel denunciare.