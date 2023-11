Unimarconi: "Cuore Solidale". Un atto di generosità e solidarietà a sostegno della Comunità di Sant’Egidio

In un momento in cui la solidarietà e l'aiuto al prossimo sono più importanti che mai, l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" è promotrice dell' iniziativa "Unimarconi: Cuore Solidale": un progetto a sostegno della Comunità di Sant’ Egidio, ha come obiettivo quello di offrire un aiuto concreto per coloro che si trovano in situazioni di disagio e bisogno, attraverso la raccolta di beni di prima necessità.

L'iniziativa

L'iniziativa coinvolge direttamente i membri della comunità Unimarconi, tra cui studenti e dipendenti, e rappresenta una occasione per dimostrare l'impegno sociale e la generosità che contraddistinguono questo ateneo. La raccolta dei beni avrà luogo presso la sede dell'Università in Via Paolo Emilio 29 a Roma, dal 13 novembre al 10 dicembre, con orario continuato dalle 9:00 alle 18:00, escludendo i giorni di sabato, domenica e festivi. Il 14 dicembre, tutti i doni raccolti saranno consegnati presso la “Casa dell’Amicizia” della Comunità di Sant'Egidio e successivamente distribuiti alle famiglie.

Il Presidente di Unimarconi, Alessio Acomanni, ha così commentato questa iniziativa: “Unimarconi, in quanto ente non profit, si dedica con attenzione all'inclusione sociale, estendendo il suo impegno oltre l'ambito formativo. 'Unimarconi: Cuore Solidale' incarna un messaggio tangibile di speranza e solidarietà, invitando tutti a partecipare a gesti concreti di aiuto verso il prossimo.

Questa dimostrazione di generosità, che può essere di piccole o grandi dimensioni, contribuirà a migliorare la vita di chi è nel bisogno”.