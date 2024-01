Roma, “Amici fragili”: la raccolta solidale dell’associazione “Tutti Taxi Per Amore”. Ecco l’elenco dei Municipi che aderiscono all’iniziativa

L’appuntamento si rinnova anche quest’anno e dopo il successo delle precedenti edizioni ritorna l’appuntamento con “Amici Fragili” l’iniziativa promossa dall’associazione “Tutti Taxi Per Amore”. Una raccolta di abiti invernali, alimenti non deperibili e coperte destinati alle persone senza fissa dimora e alle famiglie in condizioni di povertà. Si parte oggi ( lunedì 15 gennaio ) e fino a giovedì 18 gennaio tutti i cittadini di roma e di altre città italiane ( Bologna, Mestre, Firenze e Bari) potranno effettuare le donazioni: i tassisti delle città coinvolte - circa un centinaio - si mobiliteranno per andare a prendere le donazioni ( gratuitamente) a casa dei cittadini e forni informazioni sui punti di raccolta aperti.

A Roma, l’evento è stato è realizzato con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla salute. Hanno aderito i Municipi: I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Sabato 20 ( gennaio) i beni raccolti saranno poi consegnati alle associazioni che si occupano di supportare le persone senzatetto e le famiglie più fragili. L’appuntamento ( sempre nella giornata di sabato) è dalle 9 alle 12, in viale Manzoni, 18, presso la sede dell’assessorato alle Politiche sociale dove sarà allestito un centro di raccolta.

La raccolta all’interno del Municipio III verrà effettuata presso i Centri Sociali Anziani del quartiere:

CSAQ APS CECCHINA

Via Nomentana, 952

Orario: dalle 16 alle 18

CSAQ APS SAN GIUSTO

Largo Monte San Giusto

Orario: dalle 16 alle 18

CSAQ APS CASTEL GIUBILEO

Via Salaria, 1177

Orario: dalle 16 alle 19

Martedì e giovedì dalle 9.30 alle11.30

CSAQ APS PERTINI

Via Dina Galli, 8 (primo piano)

Orario: dalle 16 alle19

CSAQ APS Montesacro

Via Isola Bella, 7

Orario: dalle 16 alle 18

CSAQ APS Petroselli

Via Capraia, 35

Orario: dalle 15.30 alle 19