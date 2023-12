"Liberi di studiare": aiutare gli studenti delle famiglie vulnerabili a Torino

Tre milioni e mezzo di bambini e adolescenti che in Italia vivono una condizione di povertà assoluta o relativa rischiano di non poter completare i cicli di studio. Il Politecnico di Torino patrocina un progetto promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli.

Povertà e esclusione sociale: i numeri

Quasi tre minori su dieci nel nostro Paese sono esposti a condizioni di povertà o esclusione sociale. I dati ISTAT restituiscono una fotografia allarmante per le nuove generazioni: il 13% della popolazione in età scolare abbandona o comunque è a rischio di non completare i cicli dell’obbligo.

Povertà educativa e povertà economica si alimentano a vicenda innescando un circolo vizioso difficile da spezzare.

Per questo, il Consiglio Centrale di Torino della Società di San Vincenzo De Paoli, Associazione da sempre vicina alle famiglie vulnerabili, propone il progetto “Liberi di studiare”, patrocinato dal Politecnico di Torino, che partirà a gennaio 2024.

L'iniziativa

«L’iniziativa – spiega Rodrigo Sardi, Presidente del Consiglio Centrale di Torino – prevede il sostegno alle famiglie e l’erogazione di contributi, ad integrazione di quelli pubblici, per l’acquisto di dotazioni tecnologiche, libri e cartoleria e per coprire le spese per l’assistenza personalizzata allo studio, doposcuola, mense, trasporti, pagamento tasse e contributo affitto per fuori sede. Ma ci preoccupiamo anche di garantire occasioni di socializzazione come gite scolastiche e attività ricreative alle quali i ragazzi delle famiglie in difficoltà sono spesso costretti a rinunciare. Desideriamo rimuovere le cause di esclusione sociale che possono aggravare il senso di emarginazione e la frustrazione dei ragazzi».

Una particolare attenzione viene dedicata anche agli studenti con DSA, che spesso sperimentano un forte disagio emotivo, dovuto alle frequenti difficoltà che riscontrano nel loro percorso scolastico. Dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia non si curano, ma si correggono con dotazioni tecnologiche e assistenza personalizzata allo studio. Un percorso che può permettere di ottenere risultati anche brillanti, ma che spesso ha costi non indifferenti non coperti dall’intervento pubblico dell’ente locale di riferimento, sia per i lunghi tempi di attivazione, sia per la natura specifica di alcune delle spese.

«In questi casi alle famiglie – prosegue Rodrigo Sardi - proponiamo un percorso di affiancamento con educatori, psicologi e logopedisti che, attraverso tecniche di apprendimento efficaci e con sussidi didattici specifici, aiutano i ragazzi a superare le difficoltà». «L’intero progetto - sottolinea Paola Da Ros, Presidente della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV – è perfettamente in sintonia con il carisma della Società di San Vincenzo De Paoli, che prevede un aiuto che non sia solo materiale, ma un vero e proprio accompagnamento in un percorso di crescita personale finalizzato alla fuoriuscita dalle condizioni di disagio. Le famiglie non devono essere lasciate sole con le loro difficoltà, ma seguite con la competenza e la professionalità degli educatori e anche con tutto l’affetto e l’incoraggiamento dei tanti volontari che ogni giorno si spendono per alleviare i problemi di chi soffre».

Il sostegno economico a “Liberi di studiare” viene dal Polincontri: Associazione per la cultura, lo sport, il tempo libero di chi studia e lavora al Politecnico di Torino. «In segno di riconoscenza – conclude Marco Guercio, Vicepresidente della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e promotore del progetto Liberi di studiare – faremo omaggio a docenti e dipendenti del Politecnico di Torino di un panettone solidale. Sulla confezione, la stessa che proprio in questi giorni viene distribuita dai nostri volontari nelle piazze di molte città italiane, si trova anche un qr-code che permetterà di mettersi in contatto con noi e scoprire le nostre molteplici attività sul territorio. Per chi lo desiderasse, oltre a contribuire con una piccola donazione, c’è anche la possibilità di entrare a far parte della nostra associazione. Siamo a disposizione di chiunque voglia conoscerci meglio e collaborare».. Perché, come recita il motto della Società di San Vincenzo De Paoli: dare una mano colora la vita.

La Società di San Vincenzo De Paoli è impegnata da 190 anni nel promuovere la giustizia sociale, la pace e l’amicizia tra popoli. Con 12.500 volontari in Italia, opera in 155 Paesi e gestisce 957 gruppi operativi chiamati 'conferenze'. L’impatto dell’organizzazione si estende su scala globale con 641 sostegni in Africa, 1036 in Asia, 831 in America, 41 in Oceania. Nel corso del 2023, sono stati finanziati 3 progetti internazionali e sono stati effettuati 3 interventi per emergenze.