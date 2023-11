Torri in Sabina contro la violenza di genere: presentazione venerdì in radio e iniziative il 25 novembre

RIETI - Venerdì mattina dalle 11 alle 12 su RadioCusanoCampus, nella trasmissione “Il crimine in rosa”, approfondimento de "La storia oscura", che va in onda tutti i venerdì con la conduzione di Tiziana Ciavardini, nella quale si parla di storie di violenze sulle donne, femminicidi e rinascite, ci sarà un ampio spazio dedicato all’evento che si terrà poi a Torri in Sabina sabato 25 novembre. L’evento di Torri in Sabina del 25 novembre prossimo organizzato dalla Andos di Poggio Mirteto presso il Santuario di Vescovio si terrà in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il programma. Verrà inaugurata una panchina rossa e ci saranno interventi e testimonianze ad iniziare da Ilario Piagnerelli (giornalista Rainews 24 di origini Sabine e inviato di guerra in Ucraina) che parlerà della condizione delle donne in Ucraina in tempo di guerra, il sindaco di Torri Michele Concezzi e altri ospiti.

Si terrà poi un convegno presso L’Oasi di Vescovio con relatrice la stessa Tiziana Ciavardini la quale è in prima fila da 25 anni sui diritti delle donne e poi un pranzo solidale con raccolta fondi per l’associazione Andos che si occupa di prevenzione e lotta al tumore al seno. Non da ultimo la visita al Santuario di Santa Maria della Lode, antica Cattedrale dei Sabini.

Tornando alla trasmissione di domani dove si annuncerà l’evento della prossima settimana a Vescovio, Tiziana Ciavardini dialogherà col sindaco di Torri Michele Concezzi, la presidente nazionale dell’Andos, Flori Degrassi e la presidente Andos di Poggio Mirteto, Elisabetta Bernetti.