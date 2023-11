Domenica 26 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Il Comune interviene per sollecitare la riapertura della piscina Micioccoli. A un mese esatto – era il 27 ottobre – da quando la società Tourist Sport raccontò a Il Messaggero le difficoltà intercorse nel processo di riavvio delle attività natatorie all’interno della struttura acquisita in gestione insieme alla seconda piscina comunale scoperta di via Theseider, ora è direttamente l’assessore allo Sport Chiara Mestichelli ad aver chiesto un incontro urgente con la società per definire al più presto i tempi di riapertura dell’impianto.

Le difficoltà. Dopo l’assegnazione congiunta – avvenuta lo scorso giugno - di Micioccoli e piscina scoperta, la Tourist Sport aveva annunciato a Il Messaggero una prima apertura dell’impianto il 19 settembre scorso: ma dopo oltre un mese, quasi alla fine di ottobre, la piscina risultava ancora chiusa a causa delle difficoltà con le quali, negli ultimi due mesi, si dibatteva la società, stretta fra gli ostacoli burocratici relativi all’allaccio dell’energia elettrica e una fuga di gas rilevata in una delle condutture principali situate nell’area circostante la piscina. Difficoltà non imputabili né alla società né al Comune, che era intervenuto per sostentare il gestore sia nella risoluzione dell’allaccio delle utenze che nella riparazione del tubo danneggiato.

L’accelerazione. Adesso però, dopo un altro mese di attesa, ad intervenire nella questione è direttamente il Comune: «L’Ente ha fornito il suo sostegno alla società gestrice per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche relative sia all’allaccio delle utenze che alla riparazione della conduttura danneggiata – spiega Mestichelli – Ma dopo questi ultimi interventi, notando la mancata riapertura dell’impianto abbiamo chiesto al gestore di poterlo incontrare già nel corso della settimana entrante, per capire se persistono ancora difficoltà che impediscono l’apertura della piscina».

La riapertura della Micioccoli si è ormai di fatto trasformata in un’autentica odissea da quando, dopo l’iniziale mancata apertura nel settembre 2022, l’impianto riaprì i battenti solo a novembre, per poi essere di nuovo chiuso nelle prime settimane del 2023 quando, il 23 febbraio, il Comune annunciò (con una settimana di ritardo) la temporanea cessazione dell’attività sportiva «per piccoli interventi di manutenzione straordinaria».

Lavori infiniti? I lavori – tinteggiatura delle pareti, collocazione di pedane per un migliore accesso alla zona vasca e la sostituzione delle griglie dell’impianto di aerazione, prescritti dalla Asl ome vincolanti per il proseguo del mantenimento in attività della struttura - si protrassero per un mese, fino alla metà di marzo: ma, a partire da quel momento, la piscina non ha mai più riaperto.