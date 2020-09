Tutti in acqua, nella piscina comunale di Micioccoli riprende la stagione del nuoto

RIETI - Partita la nuova stagione della piscina comunale di via Micioccoli a Rieti. Nuoto libero, corsi per adulti e bambini, acquagym e babynuoto. Quest'anno poi apertura anche di domenica l'iniziativa promozionale "Ricicla il tuo nuovo abbonamento" per non gettare al vento il tempo (e il denaro) perso nei mesi di stop a causa del lockdwn. Inaugurato oggi - dalla società reatina "Centro Italia nuoto" - il via ufficiale della stagione con l'apertura della segreteria dell'impianto dopo il fermo estivo.

Da oggi sarà infatti già possibile svolgere attività di nuoto libero per l'intera giornata con orario no stop dalle ore 7 alle 22 (dal lunedì al venerdì) ed il sabato dalle 7 alle 19, mentre a partire dal 21 settembre prenderanno il via tutti i corsi di nuoto (bambini, adulti, acquagym e baby nuoto dai 3 mesi ai 3 anni) tenuti da personale qualificato, tecnici Fin e Iusm. Dal 27 settembre invece scatterà l'apertura domenicale con orario 8-13 dando così la possibilità agli appassionati e sportivi reatini impegnati per l'intera settimana, di praticare nuoto di domenica. Tra le novità 2020-2021 il programma "Ricicla il tuo vecchio abbonamento": iniziativa nata al fine di far recuperare a tutti gli abbonati il periodo di inattività dovuto alla chiusura delle strutture a causa del lockdown.

Sarà sufficiente - con e senza voucher - presentarsi presso la segreteria con il vecchio abbonamento sottoscritto presso altri impianti. Previsti inoltre una serie di vantaggi per l'abbonamento alla nuova stagione. Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere soddisfatta chiamando il 331.5851082, tramite pagina Fb "Centro Italia nuoto" o direttamente presso la segreteria dalle ore 9 alle 21 (sabato dalle 9-19).

