Domenica 23 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Dopo la consegna delle chiavi per l’utilizzo temporaneo dello stadio Centro d’Italia da parte della società Asd Città di Rieti, il Comune tenta ora di sciogliere il nodo della gestione delle piscine di proprietà comunale. In ordine di tempo, l’ultimo passo in avanti è il via libera dell’Asl alla riapertura della piscina comunale di Micioccoli. A confermarlo a Il Messaggero è l’assessore allo Sport Chiara Mestichelli, che annuncia anche l’imminente pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione sia della gestione della struttura di via Micioccoli che della piscina scoperta di via Theseider, i cui lavori di riqualificazione sono ormai terminati.

La vicenda. A metà febbraio, a far sospendere temporaneamente l’attività della piscina di Micioccoli erano stati i rilievi effettuati dalla Asl, la quale aveva constatato la necessità della tinteggiatura su alcune pareti, la collocazione di pedane per migliorare l’accesso alla zona vasca e la sostituzione di alcune griglie dell’impianto di aerazione. La palla era dunque passata in mano al settore Manutenzione, guidato dall’assessore Fabio Nobili, che aveva provveduto ad eseguire gli interventi per ottemperare alle prescrizioni imposte dalla Asl, al fine di poter rendere di nuovo usufruibile l’impianto. Un mese dopo, il 15 marzo, Nobili aveva annunciato a Il Messaggero la conclusione degli lavori necessari a garantire la ripresa dell’attività della piscina e, a quel punto, la pratica era transitata all’indirizzo dell’assessorato allo Sport guidato da Mestichelli, la quale aveva a sua volta spiegato di aver dato mandato al settore dirigenziale del proprio assessorato di contattare la Asl, affinché l’azienda sanitaria verificasse la corrispondenza degli interventi prescritti, per dare così il nulla osta alla riapertura della struttura. Ora, dopo un altro mese di stop dell’impianto, è lo stesso assessore Mestichelli ad annunciare il via libera da parte dell’azienda sanitaria.

I sopralluoghi. «La Asl ha effettuato il sopralluogo per verificare che i lavori fossero stati svolti secondo le prescrizioni imposte - spiega Mestichelli a Il Messaggero – L’azienda sanitaria ha quindi emesso una nota finale che attesta la conclusione degli interventi e la piscina è dunque pronta per tornare in funzione. A questo punto, attendiamo che sia la società che ne detiene attualmente la gestione (la Ssd Centro Italia Nuoto, ndr) a comunicarci la sua volontà di far ripartire l’attività».

La gestione congiunta. Al di là però di quale sarà l’esito sulla riapertura immediata o meno della struttura, il Comune di Rieti è intenzionato a pubblicare, a stretto giro, un bando di gara che nelle prossime settimane assegnerà la gestione congiunta sia della piscina di via Micioccoli che della seconda vasca comunale di via Theseider, i cui lavori di riqualificazione sono ormai giunti al termine, nell’ambito del piano della cittadella dello sport che ha già interessato il PalaCordoni e il tratto del lungoVelino di via Theseider: «Il bando assegnerà la gestione congiunta delle due strutture - conclude la Mestichelli – I tempi di gara saranno brevi, così da garantire l’entrata in funzione della piscina comunale di via Theseider in tempo per l’inizio del periodo estivo. Il nuovo bando consentirà alle società che opereranno nelle strutture di effettuare una programmazione annuale e quindi a lungo termine».