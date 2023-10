Lunedì 30 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Il Comune di Rieti interviene sulla vicenda della piscina comunale di Micioccoli, la cui riapertura è ostacolata dalla difficoltà nell’allaccio delle utenze per l’energia elettrica e da una fuga di gas nell’area circostante la piscina. Gli assessori allo Sport, Chiara Mestichelli, e alla Manutenzione, Fabio Nobili, ribadiscono quanto già specificato da Il Messaggero sabato scorso e nei mesi passati, in cui si è sempre specificato, di volta in volta, i limiti di responsabilità che coinvolgono l’Ente.

I due assessori puntualizzano che «gli interventi di manutenzione prescritti a seguito della verifica condotta dalla Asl di Rieti sono stati condotti nel febbraio 2023 e conclusi a marzo, dopo un accurato lavoro di manutenzione: constatata la risoluzione delle problematiche, la Asl ha dato il suo assenso alla riapertura dei locali. A partire dall’assegnazione alla Tourist Sport, le strutture comunali sono rimaste in costante contatto con la società, in vista della preventivata apertura dell’impianto a settembre e hanno constatato come la Tourist Sport, già ad agosto, avesse intrapreso le pratiche per la voltura e il riallaccio delle utenze, attività di esclusiva responsabilità del gestore. L’amministrazione è stata informata delle difficoltà riscontrate dalla società nell’iter per giungere all’allaccio della fornitura elettrica, che ad oggi ci risultano risolte».

Quindi, un nuovo imprevisto. «Negli ultimi giorni - osservano gli assessori - nella attività necessarie all’allaccio della fornitura del gas, è stata rilevata una perdita: a seguito di questa informazione, il settore Manutenzione è intervenuto con l’ausilio di una ditta specializzata e anche questa difficoltà dovrebbe essere risolta nella settimana in corso. Da quanto esposto è facile riscontrare come nessuna responsabilità possa essere attribuita nel ritardo della riapertura della struttura all’amministrazione comunale, che ha sempre seguito e supportato il gestore anche nelle pratiche che esulano dalle responsabilità del Comune, non facendo mai venir meno la propria attenzione e, quando necessario, la propria sollecitudine nell’intervenire».