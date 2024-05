Mercoledì 15 Maggio 2024, 15:39

RIETI - Al palazzetto dello sport di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, torna domenica 19 maggio la giornata di prevenzione promossa dal Lions Club Cittaducale e incentrata su screening sanitari.

L’ingresso, senza prenotazione, permetterà dalle 8.30 del mattino fino alle 13, di effettuare visite specialistiche. A disposizione dei cittadini medici di medicina di base, infermieri, specialisti cardiologi, nefrologi e nutrizionisti.

La giornata di Santa Rufina segue quella, molto apprezzata, che si è svolta il 14 aprile a Cittaducale e che ha permesso di sensibilizzare sulle questioni relative alla salute.

Deve presentarsi a digiuno chi volesse effettuare uno screening per il diabete con consulenza diabetologica, ci saranno consulenze dietologiche, screening per l’osteoporosi con Moc e consulenza specialistica, screening nefrologici con esame delle urine e consulenza specialistica, screening cardiologici con ECG e consulenza specialistica, screening per aneurisma dell’aorta addominale e consulenze gastroenterologiche, per le quali è bene portare i precedenti referti.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con numerose realtà, come la Asl di Rieti, il Comune di Cittaducale, il centro sociale di Santa Rufina e numerose associazioni partner del progetto.

Secondo i dati diffusi dai Lions, in Italia, escludendo il personale sanitario, meno dell’1% della popolazione conosce come liberare le vie aeree di un bambino da un corpo estraneo. Necessaria la formazione, per cambiare il comportamento delle persone.

Nell’ambito del service “Viva Sofia”, che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112/118, domenica si svolgeranno anche dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e delle manovre di disostruzione.