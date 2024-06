Rieti, elezioni: l'affluenza definitiva nel Reatino è del 72,42% per le Amministrative e del 58,40% per le Europee

RIETI - Seggi chiusi nel Reatino, per le elezioni Amministrative in 45 Comuni per la scelta di sindaco e consiglio comunale, e nei 73 Comuni per le Europee.

Il dato definitivo sull'affluenza è del:

72,42% per le Amministrative, in calo rispetto al 73,72 delle precedenti consultazioni negli stessi Comuni.

58,40% per le Europee, in calo rispetto al 63,61% del 2019.

Nel Comune di Rieti, per le Europee, l'affluenza è stata del 47,78%, in calo dal 53,64% del 2019.

Per le Amministrative, il Comune con l'affluenza più alta è stato Monte San Giovanni in Sabina con l'88,75% mentre quello con l'affluenza più bassa è stato Roccantica con il 57,77%.

Per le Europee, il Comune in cui si è votato di più è stato Monte San Giovanni in Sabina con l'87,76%, quello con l'affluenza minore, è stato Cittareale con il 39,40%.