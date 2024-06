Lunedì 10 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Elezioni per il parlamento europeo comprensibilmente meno sentite, anche come toni, rispetto alle comunali che si sono tenute in 45 paesi della provincia. Nel Montepiano reatino, particolarmente alta la curiosità per i responsi delle urne dei medio grandi Comuni di Cantalice, Contigliano e Greccio, dove i rispettivi sindaci uscenti cercano la riconferma da primo cittadino. Tutto fluido ma percepibile fremito nei tre paesi, nei cui seggi hanno stazionato a rotazione molti curiosi, simpatizzanti, rappresentanti di lista e candidati. Nulla di nuovo per la percezione dell’elettore che vede certamente più sentita l’elezione del proprio sindaco rispetto al parlamentare europeo. Tanto che - seppur minimi - sono stati comunque registrati casi di votanti che hanno scelto di non ritirare la scheda rosa relativa alle europee, togliendosi perfino l’ingombro di portarla nella cabina elettorale, poiché non interessati. In città, l’atmosfera nei seggi è stata per tutta la giornata di ieri decisamente stanca e a dir poco rilassata, considerate anche le temperature africane arrivate improvvisamente che hanno portato le persone ad uscire solo con le luci del tramonto.

«Tutto molto tranquillo, anche troppo», dicono in una sezione del popoloso quartiere Villa Reatina, dove alle 18 avevano votato il 34,6 per cento degli aventi diritto. Alle 16 a Quattro Strade si era invece al 30, con una bella prevalenza di giovani e giovanissimi: «Ne abbiamo avuti parecchi al primo voto - dice il presidente di seggio Federico Mariantoni - li riconosci non solo dalla data di nascita, ma anche perché sono visibilmente imbarazzati e ti chiedono come fare. Alcuni sono venuti con i genitori, tutti emozionati». Tuttavia, spicca anche il dato dei molto anziani, ultranovantenni che raggiungono la cabina appoggiandosi al bastone e rivendicando con tenacia l’esercizio del loro diritto di voto. «Abbiamo avuto un novantunenne che approfittando della tranquillità della giornata ci ha parlato della sua vita - dice Mariantoni - era tornato in città dopo aver lavorato tanti anni a Manchester, si lamentava dell’astensionismo». In quasi tutti i seggi reatini, c'è spazio per due chiacchiere domenicali e una sbirciatina al telefono o al giornale, tra un elettore e l’altro. Alle 10 di mattina alla sezione 2 del seggio della centralissima piazza Mazzini avevano votato solo tre suore benedettine molto anziane, sfidando difficoltà di deambulazione e calura. Confermate ovunque le difficoltà nel reperire gli scrutatori, alcuni dei quali reclutati dalle apposite liste solo a seggio costituito.

«Chi viene a votare ovviamente ci crede molto - dicono dai seggi - alcuni trovano il tempo per incontrarsi e fare due chiacchiere, vista la lentezza delle operazioni, alla fine è anche un modo per aggregarsi nel quartiere». In serata, qualcosa eppur si muove, magari di ritorno da laghi o case di campagna. E in centro città, l’accoppiata è tessera elettorale in una mano, gelato dall’altra: come a dire che se proprio il candidato prescelto non ci va del tutto a genio, almeno addolciamo la pillola.