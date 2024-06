Lunedì 10 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Rapporti sempre più tesi tra la Provincia di Rieti e i sindacati di categoria. Il pomo della discordia, in una querelle che si trascina ormai da mesi, è sempre lo stesso: le bandiere collocate dai rappresentanti dei lavoratori sui cancelli di Palazzo d’Oltrevelino, sulla Salaria, a Rieti.

L'evoluzione. Una vicenda che va avanti da mesi e che vede, adesso, una nuova tappa, con una segnalazione da parte dei sindacati. «La dirigente del quinto settore della Provincia di Rieti - sottolineano i sindacati - ha assegnato cinque giorni alle organizzazioni sindacali per rimuovere le bandiere». Già nelle scorse settimane, la Provincia aveva richiesto la rimozione dei vessilli.

Le reazioni. Secondo Stefano Branchi (Fp Cgil Rieti) e Valter De Santis (Uil Fpl Rieti), si tratterebbe di una «un’ossessione, quella della Provincia di Rieti, di rimuovere le bandiere dei sindacati, apposte a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale dipendente, che ha portato ad uno sciopero del personale il 13 dicembre 2023, a cui aderì oltre l’80 per cento dei dipendenti in servizio».

L'appello. «La presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo - aggiungono De Santis e Branchi - avrebbe dovuto, primariamente, procedere a rimuovere le cause che hanno portato a questa situazione conflittuale, come assicurato a più riprese ma non mantenuto, piuttosto che tormentarsi dal far rimuovere le bandiere».

I sindacati hanno intenzione di replicare alle comunicazioni sulle bandiere e hanno dato mandato ai legali delle rispettive sigle. Il 7 giugno, gli avvocati delle funzioni pubbliche di Cgil e Uil, con una nota, hanno contestato la richiesta fatta pervenire ai sindacati, hanno diffidato la presidente della Provincia dal rimuovere le bandiere poste lungo la recinzione del palazzo provinciale. Un braccio di ferro che non finirà qui, perché in caso di «azioni unilaterali» di palazzo d’Oltrevelino, i sindacati «procederanno a ricorrere al giudice del Lavoro, chiedendo la condanna della Provincia di Rieti per condotta a