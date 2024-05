Giovedì 23 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Strascichi - non soltanto giudiziari e sociali - nell’ennesimo episodio di violenza a Cittaducale, dopo la lite, con coltello alla mano, avvenuta lunedì pomeriggio in piazza del Popolo, sotto gli occhi di passanti e avventori del bar. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti dimesso dall’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti un minore extracomunitario coinvolto nella zuffa divampata all’interno della struttura ricettiva “Family” di via Roma, a Cittaducale.

La dinamica. Il giovane era stato soccorso dal personale medico-sanitario del 118 e trasportato presso il locale pronto soccorso a seguito di una violenta bottigliata alla testa e un colpo di ombrello al volto. Per lui era stato necessario il trasporto in ospedale, dove era stato medicato e tenuto sotto osservazione, a seguito delle lesioni e del trauma patito, soprattutto per il colpo di bottiglia alla testa. Ieri il ritorno all’interno della struttura per minori non accompagnati finita, al momento, nell’occhio del ciclone e all’attenzione degli organi territoriali preposti nonché della Prefettura di Rieti. Una situazione giunta al limite della tollerabilità da parte di cittadini e residenti, che da mesi lamentano realtà fatta di schiamazzi, liti, risse e aggressioni che hanno compromesso la vivibilità del paese, creando situazioni di disagio e pericolo. I residenti si stanno organizzando con l’intenzione di indire una manifestazione di sensibilizzazione e, se necessario, adire le vie legali per ottenere una concreta e definitiva risoluzione di un contesto divenuto incandescente. Per ora, il prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, ha disposto una vigilanza più attiva delle forze dell’ordine e l’allontanamento dalla Casa degli occupanti ritenuti pericolosi e problematici, al fine di tutelare la cittadinanza.